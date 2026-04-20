경찰 조사 대기중 20대 여성 피의자…호흡곤란 후 숨져

경찰조사 대기중 호흡곤란…병원 이송후 숨져

피의자 대기실서 “질병 관련 약 먹어야 한다”

이미지 확대 광주 동부경찰서 전경

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이별을 요구한 전 연인을 흉기로 협박한 혐의로 경찰 조사를 받으려던 20대 여성 피의자가 호흡 곤란 증상을 보인 뒤 숨져 경찰이 진상 조사에 나섰다.20일 광주 동부경찰서에 따르면 지난 18일 오후 5시 30분쯤 경찰서 피의자 대기실에서 경찰 조사를 앞두고 있던 A(28)씨가 호흡곤란 증상을 보인 뒤 쓰러졌다.그는 소방 당국에 의해 인근 대학병원으로 이송됐지만 결국 사망했다.A씨는 같은 날 오후 5시쯤 광주 동구 계림동 한 아파트 지하주차장에서 헤어져 달라고 요구한 전 연인을 찾아가 흉기로 협박한 혐의로 체포돼 경찰 조사를 앞두고 있었다.평소 지병이 있던 그는 조사를 기다리던 중 “질병과 관련된 약을 먹어야 한다”며 약을 먹은 것으로 조사됐다.경찰은 국립과학수사연구원에 A씨의 시신을 부검 의뢰하는 한편 정확한 사인을 조사 중이다.임형주 기자