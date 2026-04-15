사회 [포토] ‘녹슨’ 세월호 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/04/15/20260415800003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-04-15 13:58 입력 2026-04-15 13:54 1/ 7 이미지 확대 녹슨 세월호세월호 참사 12주기를 하루 앞둔 15일 전남 목포신항에 세월호 선체가 거치돼 있다. 2026.4.15 연합뉴스 이미지 확대 목포신항에 거치돼 있는 세월호세월호 참사 12주기를 하루 앞둔 15일 전남 목포신항에 세월호 선체가 거치돼 있다. 2026.4.15 연합뉴스 이미지 확대 녹슨 세월호세월호 참사 12주기를 하루 앞둔 15일 전남 목포신항에 세월호 선체가 거치돼 있다. 2026.4.15 연합뉴스 이미지 확대 세월호 추모객세월호 참사 12주기를 하루 앞둔 15일 전남 목포신항에서 한 추모객이 거치된 세월호 선체를 바라보고 있다. 2026.4.15 연합뉴스 이미지 확대 거치돼 있는 세월호세월호 참사 12주기를 하루 앞둔 15일 전남 목포신항에 세월호 선체가 거치돼 있다. 2026.4.15 연합뉴스 이미지 확대 목포신항에 거치된 세월호세월호 참사 12주기를 하루 앞둔 15일 전남 목포신항에 세월호 선체가 거치돼 있다. 2026.4.15 연합뉴스 이미지 확대 세월호와 추모리본세월호 참사 12주기를 하루 앞둔 15일 전남 목포신항에서 세월호 추모 리본이 바람에 나부끼고 있다. 2026.4.15 연합뉴스 세월호 참사 12주기를 하루 앞둔 15일 전남 목포신항에 세월호 선체가 거치돼 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 세월호 참사가 발생한 지 몇 년이 되었나? 11년 12년