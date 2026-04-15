사회 세월호 참사 12주기 ‘멈춰진 그날’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/04/15/20260415500220 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-04-15 16:38 입력 2026-04-15 16:38 이미지 확대 세월호 참사 12주기를 하루 앞둔 15일 오전 경기 안산 단원구 4.16민주시민교육원 기억관 교무실에 당시 수학여행 일정이 적혀 있다. 2026.4.15 도준석 전문기자 세월호 참사 12주기를 하루 앞둔 15일 오전 경기 안산 단원구 4.16민주시민교육원 기억관 교무실에 당시 수학여행 일정이 적혀 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이 기사가 보도되는 시점은 세월호 참사 몇 주기인가? 11주기 12주기