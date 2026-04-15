부산시, 중동발 위기 대처에 1조 2000억 투입…민생·기업 지원 종합 대책

이미지 확대 부산시청 전경. 부산시 제공

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중동전쟁이 촉발한 위기가 부산지역 경제 전반으로 확산하는 것을 막기 위해 부산시가 기업, 민생 경제를 지원하는 종합대책을 내놨다.부산시는 15일 시청에서 제54회 비상경제대책회의를 개최했다. 이 회의에는 박형준 부산시장, 양재생 부산상공회의소 회장, 경제 분야 협회·단체, 기관 관계가 등 33명이 참석했다.이날 회의에서 나온 의견을 바탕으로 시는 교환율·고유가·고물가에 따라 지역 경제가 받는 충격을 최소화하기 위해 민생 경제 안정과 기업 활력, 에너지 구조 전환 등 3개 분야의 34개 시책을 추진하기로 했다. 시책 추진에는 총 1조 2620억은 투입한다. 제2회 추가경정예산으로 5508억원을 마련하고, 이 중 4853억원을 경제 안정 분야에 집중적으로 투입한다.민생 경제 안정 분야에서는 고유가에 따른 시민의 생활 부담을 덜기 위해 유류 현장을 중심으로 직접 지원을 강화하기로 했다. 화물자동차와 마을버스에 엔진오일, 요소수, 타이어 등 안전용품 구입비 91억원을 지원하고, 연안 어업인과 농업인에게는 8억 2000만원을 지원해 면세유 인상분을 보전하기로 했다.고유가 부담을 완화하기 위해 출퇴근 시간 탑승률이 높은 강서구 녹산 지역에 통근버스를 기존 57대에서 64대로 증차한다. K-패스 환급률도 30%에서 최대 83%까지 한시적으로 상향해 시민이 출퇴근 비용 부담을 던다.물가 안정을 위해 상반기에 지방 공공요금을 동결하고, 착한 가격업소를 이용하는 시민에게 지역화폐인 동백전 캐시백을 5% 추가로 지원하기로 했다. 소득 하위 70% 시민에게는 고유가 피해 지원금을 15만~60만원 지급할 계획이다.경영 위기에 직면한 기업을 지원하기 위해 정책자금 5000억원을 추가 공급하고, 776개 기업의 만기 도래 예정인 운전자금 2824억원 상환 기한을 6개월 연장한다. 피해 기업에는 지방세 납부 기한 연장(최대 1년), 징수 유예(최대 1년) 등 세제 지원도 병행한다.이번 중동발 에너지 위기를 산업 전환의 계기로 삼기 위해 재생에너지 확대, 에너지 신산업 육성도 함께 추진한다. 신평장림 산업단지에는 에너지 자급자족 기반 시설을 구축하고, 에너지 융·복합 지원사업을 확대해 기업의 RE100 이행을 지원한다. 기장에 청정에너지 융합 허브, 가덕도에 그린에너지 시티 조성도 추진한다.부산시 관계자는 “중동 사태가 민생에 미칠 타격을 최소화하고, 지역기업의 숨통을 틔워주기 위한 단기 대책, 경제체질 개선을 위한 중장기 대책까지 함께 고려해 이번 대응책을 마련했다. 민생과 기업 현장에서 체감할 수 있는 실질적인 지원을 해나가겠다”라고 밝혔다.부산 정철욱 기자