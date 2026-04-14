사회 [포토] 광화문 멍때리기 대회 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/04/14/20260414800010 URL 복사 댓글 0 수정 2026-04-14 17:13 입력 2026-04-14 17:13 1/ 9 이미지 확대 14일 서울 광화문 광장에서 열린 2026 광화문 멍때리기 대회에서 참가자들이 기량을 뽐내고 있다. 2026.4.14연합뉴스 이미지 확대 14일 서울 광화문 광장에서 열린 2026 광화문 멍때리기 대회에서 참가자들이 기량을 뽐내고 있다. 2026.4.14연합뉴스 이미지 확대 14일 서울 광화문 광장에서 열린 2026 광화문 멍때리기 대회에서 참가자들이 기량을 뽐내고 있다. 2026.4.14연합뉴스 이미지 확대 14일 서울 광화문 광장에서 열린 2026 광화문 멍때리기 대회에서 참가자들이 기량을 뽐내고 있다. 2026.4.14연합뉴스 이미지 확대 14일 서울 광화문 광장에서 열린 2026 광화문 멍때리기 대회에서 참가자들이 기량을 뽐내고 있다. 2026.4.14연합뉴스 이미지 확대 14일 서울 광화문 광장에서 열린 2026 광화문 멍때리기 대회에서 참가자들이 기량을 뽐내고 있다. 2026.4.14연합뉴스 이미지 확대 14일 서울 광화문 광장에서 열린 2026 광화문 멍때리기 대회에서 참가자들이 기량을 뽐내고 있다. 2026.4.14연합뉴스 이미지 확대 14일 서울 광화문 광장에서 열린 2026 광화문 멍때리기 대회에서 참가자들이 기량을 뽐내고 있다. 2026.4.14연합뉴스 이미지 확대 14일 서울 광화문 광장에서 열린 2026 광화문 멍때리기 대회에서 참가자들이 기량을 뽐내고 있다. 2026.4.14연합뉴스 14일 서울 광화문 광장에서 열린 2026 광화문 멍때리기 대회에서 참가자들이 기량을 뽐내고 있다. 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 2026 광화문 멍때리기 대회가 개최된 장소는? 광화문 광장 여의도 공원