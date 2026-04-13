“이재명 대통령 꿈 꾸고 연금복권 1·2등 동시 당첨” 깜짝 사연

이미지 확대 서울 시내 한 복권 판매점 앞으로 시민이 걸어가고 있다. 뉴시스

이미지 확대 복권수탁관리업자 동행복권 홈페이지 캡처

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이재명 대통령을 만나는 길몽을 꾼 뒤 복권을 구매한 한 시민이 연금복권 1등과 2등에 동시 당첨되는 행운을 안았다.지난 10일 복권수탁관리업자 동행복권에 따르면 제310회차 ‘연금복권720+’ 추첨 결과 서울 노원구의 한 판매점에서 복권을 구매한 A씨가 1등(1매)과 2등(4매)에 모두 당첨됐다.A씨는 최근 이재명 대통령 내외를 만나 인사를 나누는 생생하고 기분 좋은 꿈을 꾼 것으로 알려졌다.그는 “좋은 기운을 놓치고 싶지 않아 꿈 내용을 누구에게도 말하지 않고 복권을 구매해야겠다고 결심했다”고 전했다.당첨 비결에는 본인의 선택과 간절함도 한몫했다. 평소 로또와 연금복권 등을 꾸준히 구매해 온 A씨는 판매점주의 권유로 번호를 직접 골랐다.그는 평소 좋아하는 숫자 ‘7’과, ‘죽기 살기로 해보자’는 간절함을 담아 끝자리가 ‘4’로 끝나는 번호를 선택해 이 같은 행운을 거머쥐었다.당첨 사실을 확인한 A씨는 가장 먼저 딸에게 소식을 알렸다고 한다.A씨는 “딸이 ‘살다 보니 이런 날도 오네, 엄마’라며 함께 기뻐해 줬다”며 “간절했던 마음이 좋은 결과로 이어진 것 같아 감사하다”고 전했다.A씨는 이번 당첨금을 대출금 상환과 향후 주택 마련 자금으로 사용할 계획이다.연금복권 720+는 조 번호와 숫자 6자리를 포함한 총 7자리를 맞춰야 한다. 연금복권은 보통 1세트당 5장으로 판매되는데 모든 조를 같은 번호로 구매해 당첨되면 1등과 2등이 동시 당첨되는 방식이다.1등은 20년간 매월 700만원씩, 2등은 10년간 매월 100만원씩 당첨금을 받게 된다.하승연 기자