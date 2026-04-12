장례식서 친해진 친척의 배신…김밥에 수면제 넣어 금품 훔쳤다

장례식장에서 알게 된 친척들에게 접근해 금품을 훔친 50대 남성이 실형을 선고받았다.
11일 법조계에 따르면 대전지법 제11형사부(부장 박우근)는 강도 및 절도 혐의로 기소된 A(55)씨에게 징역 3년 6개월을 선고했다.
A씨는 지난해 7월 21일 오전 11시 2분쯤 대전의 한 친척 B씨 집을 찾아가, B씨가 자리를 비운 사이 시가 200만원 상당의 명품 가방을 훔친 혐의를 받는다. 당시 “남편이 인테리어 일을 한다고 들었다. 조합원 2000가구 공사를 맡게 돼 하청을 주려 한다”고 접근해 자연스럽게 집 안으로 들어간 것으로 조사됐다.
앞서 같은 달에는 장례식장에서 알게 된 또 다른 친척 C씨를 상대로도 범행을 저질렀다. 인천 미추홀구에 거주하는 C씨를 여러 차례 찾아가 음식을 챙겨주며 환심을 산 뒤, 7월 31일 오후 11시 30분쯤 수면제를 넣은 김밥을 먹여 잠들게 하고 금팔찌 등 825만원 상당의 금품을 훔친 혐의를 받는다.
수사 결과 그는 같은 해 7월 초 C씨 남편의 장례식장에서 피해자들과 처음 만나 친분을 쌓은 뒤 이들을 범행 대상으로 삼은 것으로 확인됐다.
재판부는 “피고인은 친분을 형성한 뒤 주거지에 찾아가 금품을 절취하거나 강탈하는 등 죄질이 매우 불량하다”며 “납득하기 어려운 변명으로 범행을 부인하고 있다”고 밝혔다. 이어 “동종 범죄 전력이 있음에도 재차 범행을 저질렀고, 피해 회복을 위한 노력도 없는 점을 고려했다”고 양형 이유를 설명했다.
김유민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
A씨가 피해자들과 처음 만난 장소는?