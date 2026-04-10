[포토] 정동영, 승차권 개찰… ‘평화이음 열차’ 운행 재개

1 / 9 이미지 확대 정동영 통일부 장관이 10일 서울역에서 DMZ 평화이음 열차 행사의 일환으로 승차권 개찰 행사를 하고 있다. 2026.4.10

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이미지 확대 정동영 통일부 장관이 10일 서울역에서 DMZ 평화이음 열차 행사의 일환으로 승차권 개찰 행사를 하고 있다. 2026.4.10

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이미지 확대 정동영 통일부 장관이 10일 서울역에서 열린 DMZ 평화이음 열차 행사에 참석, 기념 촬영하고 있다. 2026.4.10

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이미지 확대 정동영 통일부 장관이 10일 운행이 재개된 DMZ 평화이음 열차에 마련된 포토존에서 탑승객들과 기념 촬영하고 있다. 2026.4.10

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이미지 확대 정동영 통일부 장관이 10일 DMZ 평화이음 열차 행사의 일환으로 도라산역 이동열차에 마련된 느린우체통 행사에 참여하고 있다. 2026.4.10

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이미지 확대 10일 서울역에서 운행이 재개된 DMZ 평화이음 열차에 탑승한 어린이가 열차표를 들어 보이고 있다. 2026.4.10

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이미지 확대 정동영 통일부 장관, 더불어민주당 추미애 경기도지사 후보, 명계남 이북5도 황해도지사가 10일 서울역에서 운행이 재개된 DMZ 평화이음 열차에 탑승, 기념 촬영하고 있다. 2026.4.10

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이미지 확대 10일 운행이 재개된 DMZ 평화 이음 열차가 서울역에서 출발해 경기도 파주시 도라산역에 정차해 있다. 서울역과 도라산을 오가는 정기 관광열차인 DMZ 평화 이음 열차는 6년 6개월 만에 운행이 재개됐다. 2026.4.10

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이미지 확대 10일 서울역으로 운행이 재개된 DMZ 평화이음 열차가 들어오고 있다. 서울역과 도라산을 오가는 정기 관광열차인 DMZ 평화이음 열차는 6년 6개월 만에 운행이 재개됐다. 2026.4.10

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정동영 통일부 장관이 10일 서울역에서 DMZ 평화이음 열차 행사의 일환으로 승차권 개찰 행사를 하고 있다.온라인뉴스부