사회 [포토] 벚꽃길 산책하는 달팽이 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/04/10/20260410800002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-04-10 09:29 입력 2026-04-10 09:29 1/ 4 이미지 확대 전국 곳곳에 봄비가 내리는 10일 강원 춘천시 공지천 벚꽃길 데크 위로 달팽이가 기어가고 있다. 2026.4.10 연합뉴스 이미지 확대 전국 곳곳에 봄비가 내리는 10일 강원 춘천시 공지천 벚꽃길 데크 위로 달팽이가 기어가고 있다. 2026.4.10 연합뉴스 이미지 확대 전국 곳곳에 봄비가 내리는 10일 강원 춘천시 공지천 벚꽃길 데크 위로 달팽이가 기어가고 있다. 2026.4.10 연합뉴스 이미지 확대 전국 곳곳에 봄비가 내리는 10일 강원 춘천시 공지천 벚꽃길 데크 위로 달팽이가 기어가고 있다. 2026.4.10 연합뉴스 전국 곳곳에 봄비가 내리는 10일 강원 춘천시 공지천 벚꽃길 데크 위로 달팽이가 기어가고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 기사에서 언급된 주요 기상 현상은? 봄비 봄눈