대구 고속도로 탱크로리 전도…황산코발트 소량 유출

이미지 확대 10일 낮 12시 9분쯤 달성군 논공읍 광주대구고속도로 광주방향 3차로를 달리던 탱크로리 1대가 왼쪽으로 넘어졌다. 대구소방안전본부 제공

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대구에서 고속도로를 달리던 탱크로리가 넘어져 황산코발트가 유출되고 운전자가 다쳤다.10일 경찰과 대구소방안전본부 등에 따르면 이날 낮 12시 9분쯤 달성군 논공읍 광주대구고속도로 광주 방향 3차로를 달리던 탱크로리 1대가 왼쪽으로 넘어졌다.이 사고로 탱크로리 운전자인 50대 남성 A씨가 경상을 입고 인근 병원으로 옮겨졌다. 또 차량에 부착된 호스 내부의 황산코발트가 1ℓ가량 유출됐다. 다행히 탱크로리 내부에 저장된 황산코발트 2000ℓ는 유출되지 않았다.신고를 받은 소방 당국은 차량 8대와 인력 26명을 현장에 투입해 황산코발트가 유출된 도로 주변에 흡착포를 붙이는 등 수습 작업을 벌였다. 경찰은 사고 수습을 위해 3개 차로 중 1·2차로를 통제했다.달성군은 사고 이후 “화학물질 유출 사고 발생, 인근 주민 여러분께서는 안전에 유의하시길 바란다”는 안전 안내 문자를 보냈다.경찰과 소방 당국은 정확한 사고 경위를 파악하고 있다.대구 민경석 기자