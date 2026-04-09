오월드 탈출 늑대, 밤샘 수색에도 못 찾았다…사파리 복귀 골든타임 48시간

이미지 확대 8일 오전 오월드에서 탈출한 것으로 추정되는 늑대가 오월드 사거리 방향으로 이동하고 있다.. 대전소방본부 제공

이미지 확대 CCTV에 포착된 늑대. 대전소방본부 제공

이미지 확대 문창용 대전시 환경국장이 늑대 포획 계획을 설명하고 있다. 대전시 제공

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8일 오전 대전 오월드 내 동물원에서 탈출한 수컷 늑대 ‘늑구’가 24시간째 포획되지 않으면서 시민 우려가 커지고 있다.9일 소방 당국 등에 따르면 경찰과 군, 특공대, 엽사 등이 전날 밤부터 오월드 뒤편 야산을 중심으로 늑대의 흔적을 찾고 있다.야간 수색에는 열화상 카메라와 수색견 등을 동원해 탈출한 늑대가 은신한 곳으로 예상되는 오월드 인근 숲을 수색했지만 아직 찾지 못했다.소방 당국 등은 열화상 카메라가 부착된 드론을 동원해 상공에서 위치를 확인하는 등 이틀째 수색 작업을 이어가고 있다.이날 온종일 비가 내릴 것으로 예보돼 수색견을 동원한 수색 방식 등으로는 어려움이 예상된다.귀소 본능이 있는 늑대를 사파리로 복귀시키는 골든타임은 48시간 이내다.당국은 귀소 본능을 활용해 늑대가 사파리로 되돌아가도록 토끼몰이식 수색 방식을 진행한 것으로 알려졌다.최대한 마취총을 이용해 생포할 계획이지만, 늑대 활동 반경이 100㎞에 이르러 시민 안전이 위협받을 경우에 대비해 사살하는 방안도 검토할 방침이다.전날 오전 9시 30분쯤 오월드 동물원을 탈출한 늑대는 2024년생 두 살 수컷으로, 몸무게는 30㎏의 대형견 크기의 성체다.탈출한 늑대는 대전 시내를 활보하는 모습이 곳곳에서 포착됐고, 오월드에서 직선거리로 1.6㎞가량 떨어진 초등학교 인근 도로에서도 목격됐다.오월드에선 2018년 9월 19일 60㎏ 크기의 암컷 퓨마가 탈출해 최초 신고 약 4시간 30분 뒤 엽사에 의해 사살됐다.당시 퓨마 사육장이 있는 중형육식사 방사장에 2인 1조가 아닌 보조사육사 혼자 들어갔고, 2개의 CCTV는 모두 고장 난 채 방치된 것으로 드러나는 등 관리 부실로 질타받았다.대전시는 전날 안전안내문자를 통해 보문산 인근에서 산책을 절대 금지하며, 즉시 귀가해 실내로 대피해 달라고 당부했다.대전 이종익 기자