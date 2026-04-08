[포토] 오월드 탈출해 거리 배회하는 늑대

1 / 7 이미지 확대 8일 오전 9시 30분께 대전 중구 사정동 오월드에서 늑대 1마리가 탈출했다. 오월드와 중구, 경찰, 소방 당국 등은 합동으로 수색 및 포획 작업에 나서고 있다. 늑대는 현재 오월드 밖 근처 사거리까지 나간 것으로 확인됐다. 사진은 거리를 배회하는 늑대. 2026.4.8.

대전소방본부 제공

이미지 확대 8일 오전 9시 30분께 대전 중구 사정동 오월드에서 늑대 1마리가 탈출했다. 오월드와 중구, 경찰, 소방 당국 등은 합동으로 수색 및 포획 작업에 나서고 있다. 늑대는 현재 오월드 밖 근처 사거리까지 나간 것으로 확인됐다. 사진은 거리를 배회하는 늑대. 2026.4.8.

대전소방본부 제공

이미지 확대 8일 오전 9시 30분께 대전 중구 사정동 오월드에서 늑대 1마리가 탈출했다. 오월드와 중구, 경찰, 소방 당국 등은 합동으로 수색 및 포획 작업에 나서고 있다. 늑대는 현재 오월드 밖 근처 사거리까지 나간 것으로 확인됐다. 사진은 오월드에서 늑대 수색하는 소방 당국. 2026.4.8.

대전소방본부 제공

이미지 확대 8일 오전 9시 30분께 대전 중구 사정동 오월드에서 늑대 1마리가 탈출했다. 오월드와 중구, 경찰, 소방 당국 등은 합동으로 수색 및 포획 작업에 나서고 있다. 늑대는 현재 오월드 밖 근처 사거리까지 나간 것으로 확인됐다. 사진은 오월드에서 늑대 수색하는 소방 당국. 2026.4.8.

대전소방본부 제공

이미지 확대 8일 오전 늑대가 탈출한 대전 오월드의 출입구가 통제되고 있다. 2026.4.8 연합뉴스

이미지 확대 8일 오전 늑대가 탈출한 대전 오월드가 영업을 긴급 중단한 가운데 대구에서 온 한 어린이가 오월드에 들어가지 못하고 멀리서 사파리 버스를 보고 있다. 2026.4.8 연합뉴스

이미지 확대 8일 오전 늑대가 탈출한 대전 오월드의 출입구가 통제되고 있다. 2026.4.8 연합뉴스

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대전 오월드 내 사파리에서 탈출한 늑대가 오월드 밖으로 나간 것으로 파악됐다.오월드 등에 따르면 8일 오전 오월드 늑대 울타리를 나간 늑대 한 마리가 오후 1시 10분쯤 직선거리로 1.6㎞가량 떨어진 산성초 인근 도로에서 목격됐다.이 늑대는 오전 9시 18분쯤 울타리 밑 땅을 파서 우리 밖으로 나간 것으로 파악됐다.오월드는 1시간여 뒤인 오전 10시 23분쯤 소방·경찰에 신고했고, 경찰 특공대와 소방대원 등이 동원돼 늑대 수색 작업을 벌이고 있다.늑대는 한동안 오월드 내부에 있다가 오전 11시 30분쯤 오월드 밖으로 나간 것으로 관계 당국은 파악하고 있다.이에 따라 오월드에 있던 본부는 산성초등학교로 옮겨졌고, 추가 수색 작업이 진행될 예정이다. 초등학교 하교 시간인 만큼 안전 확보를 위한 조치로 보인다.대전시는 재난 문자를 통해 “오월드에서 탈출한 늑대는 오월드 사거리 쪽으로 나간 것으로 확인되었으니 인근 시민분들께서는 안전에 유의해 달라”고 당부했다.온라인뉴스부