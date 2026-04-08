민주당, 전남 기초단체장 후보 경선 8명 확정

나주 윤병태, 목포 강성휘, 광양 정인화, 진도 이재각

해남 명현관 본선행…7개 지역은 ‘결선·본경선’ 돌입

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

더불어민주당이 전남 기초단체장 경선 결과 일부 후보를 확정하며 6·지방선거 공천 레이스가 본격화됐다. 과반 득표 여부에 따라 후보 확정과 결선 투표가 갈리면서 지역별 경쟁 구도도 한층 선명해졌다.민주당은 8일 오전 전남 22개 시·군 가운데 15곳의 1차 경선 결과를 발표하고, 이 중 8곳에서 본선 후보를 확정했다고 밝혔다.2인 경선 지역에서는 목포 강성휘, 나주 윤병태, 광양 정인화, 영암 우승희, 강진 차영수, 진도 이재각 예비후보가 각각 과반 득표로 후보로 선출됐다.3인 경선이 치러진 지역 중에서는 해남에서만 명현관 예비후보가 과반 득표를 기록하며 본선행을 확정했다.반면 과반 득표자가 나오지 않은 지역은 결선 투표로 넘어갔다. 장흥에서는 곽태수·김성 후보, 화순은 임지락·윤영민, 담양은 박종원·이규현 예비후보가 각각 결선에 진출했다.다자 구도가 형성된 지역에서는 희비가 엇갈렸다. 신안에서는 박우량 후보가 과반 득표로 단숨에 본선행 티켓을 거머쥔 반면, 장성은 김한종·소영호 후보가 결선 투표에서 최종 승부를 가리게 됐다.여수·완도·무안 등 일부 지역은 본경선 진출자를 가리는 ‘컷오프’를 통해 경쟁을 압축했다. 권리당원 100% 투표로 진행된 여수에서는 김영규·백인숙·서영학·정기명 후보가, 완도는 신의준·우홍섭·지영배, 무안은 김산·나광국·이혜자·최옥수 후보가 각각 본경선에 진출했다.나머지 순천·곡성·구례·함평·영광·고흥·보성 등 7개 지역은 8일부터 이틀간 권리당원 50%와 안심번호 50% 방식으로 경선을 진행한 뒤, 10일 오전 최종 결과를 발표할 예정이다.이번 경선은 ‘과반 득표 시 즉시 확정’ 원칙이 적용되면서 현역과 도전자 간 경쟁력 격차가 그대로 드러났다는 평가가 나온다. 동시에 다자 구도 지역에서는 결선 투표 변수까지 남아 있어, 최종 공천 결과에 따라 지역 정치 지형에도 적지 않은 변화가 예상된다.나주 서미애 기자