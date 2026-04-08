경찰, ‘이주노동자 에어건 장기 상해’ 업체 대표 입건·출국금지

이미지 확대 경기남부경찰청 전경

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경찰이 이주노동자의 몸에 에어건으로 고압의 공기를 분사해 장기를 다치게 한 사건과 관련해 해당 업체 대표를 형사 입건했다.경기남부경찰청 광역수사대 전담수사팀은 전날 화성시 향남 A업체 대표 B씨(60)를 상해 혐의로 입건했다고 8일 밝혔다. B씨에 대해 출국금지 조치도 내렸다.경찰은 조만간 B씨를 피의자 신분으로 소환해 범행의 고의성 여부와 구체적인 사건 경위 등을 조사할 계획이다.B씨는 지난 2월 20일 자신이 대표로 있는 회사에서 이주노동자 C씨의 항문 부위에 에어건을 고압의 공기를 쏴 장기를 손상시킨 혐의를 받는다.C씨는 2011년 고용허가제로 입국했으나 비자가 만료된 이후 미등록 이주노동자 신분으로 일해왔다. 사건 직후 A업체는 C씨의 불안정한 체류 자격을 들어 본국으로 보내려 했다는 의혹도 받고 있다.이재명 대통령은 전날 “산업 현장에서 부상을 입은 이주노동자는 체류 자격에 상관없이 국내에서 병원 치료를 받을 수 있도록 법무부·노동부 등 관계기관이 적극적인 조치를 취하라”고 지시했다.안승순 기자