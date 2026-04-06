사회 [포토] 한식 맞아 건원릉 억새 제거 ‘청완 예초의’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/04/06/20260406800002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-04-06 13:08 입력 2026-04-06 13:08 1/ 7 이미지 확대 한식인 6일 오전 경기도 구리시 동구릉에서 열린 건원릉 청완 예초의에서 동구릉 관리사무소 관계자들이 봉분 억새를 자르고 있다. 태조 이성계가 묻힌 건원릉은 태조 유언에 따라 함흥 억새를 가져와 봉분에 심었다고 전해진다. 2026.4.6 연합뉴스 이미지 확대 한식인 6일 오전 경기도 구리시 동구릉에서 열린 건원릉 청완 예초의에서 동구릉 관리사무소 관계자들이 봉분 억새를 자르고 있다. 태조 이성계가 묻힌 건원릉은 태조 유언에 따라 함흥 억새를 가져와 봉분에 심었다고 전해진다. 2026.4.6 연합뉴스 이미지 확대 한식인 6일 오전 경기도 구리시 동구릉에서 열린 건원릉 청완 예초의에서 동구릉 관리사무소 관계자들이 봉분 억새를 자르고 있다. 태조 이성계가 묻힌 건원릉은 태조 유언에 따라 함흥 억새를 가져와 봉분에 심었다고 전해진다. 2026.4.6 연합뉴스 이미지 확대 한식인 6일 오전 경기도 구리시 동구릉에서 열린 건원릉 청완 예초의에서 동구릉 관리사무소 관계자들이 봉분 억새를 자르고 있다. 태조 이성계가 묻힌 건원릉은 태조 유언에 따라 함흥 억새를 가져와 봉분에 심었다고 전해진다. 2026.4.6 연합뉴스 이미지 확대 한식인 6일 오전 경기도 구리시 동구릉에서 열린 건원릉 청완 예초의에서 동구릉 관리사무소 관계자들이 봉분 억새를 자르고 있다. 태조 이성계가 묻힌 건원릉은 태조 유언에 따라 함흥 억새를 가져와 봉분에 심었다고 전해진다. 2026.4.6 연합뉴스 이미지 확대 한식인 6일 오전 경기도 구리시 동구릉에서 열린 건원릉 청완 예초의에서 동구릉 관리사무소 관계자들이 봉분 억새를 자르고 있다. 태조 이성계가 묻힌 건원릉은 태조 유언에 따라 함흥 억새를 가져와 봉분에 심었다고 전해진다. 2026.4.6 연합뉴스 이미지 확대 한식인 6일 오전 경기도 구리시 동구릉에서 열린 건원릉 청완 예초의에서 시민들이 봉분 억새를 자르는 모습을 바라보고 있다. 태조 이성계가 묻힌 건원릉은 태조 유언에 따라 함흥 억새를 가져와 봉분에 심었다고 전해진다. 2026.4.6 연합뉴스 한식인 6일 오전 경기도 구리시 동구릉에서 열린 건원릉 청완 예초의에서 동구릉 관리사무소 관계자들이 봉분 억새를 자르고 있다. 태조 이성계가 묻힌 건원릉은 그의 유언에 따라 함흥 억새를 가져와 봉분에 심었다고 전해진다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 건원릉에서 억새를 심은 이유는 무엇인가? 태조의 유언 관리의 편의