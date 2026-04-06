[포토] 한식 맞아 건원릉 억새 제거 ‘청완 예초의’

1 / 7 이미지 확대 한식인 6일 오전 경기도 구리시 동구릉에서 열린 건원릉 청완 예초의에서 동구릉 관리사무소 관계자들이 봉분 억새를 자르고 있다.

태조 이성계가 묻힌 건원릉은 태조 유언에 따라 함흥 억새를 가져와 봉분에 심었다고 전해진다. 2026.4.6

연합뉴스

이미지 확대 한식인 6일 오전 경기도 구리시 동구릉에서 열린 건원릉 청완 예초의에서 동구릉 관리사무소 관계자들이 봉분 억새를 자르고 있다.

태조 이성계가 묻힌 건원릉은 태조 유언에 따라 함흥 억새를 가져와 봉분에 심었다고 전해진다. 2026.4.6

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태조 이성계가 묻힌 건원릉은 태조 유언에 따라 함흥 억새를 가져와 봉분에 심었다고 전해진다. 2026.4.6

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태조 이성계가 묻힌 건원릉은 태조 유언에 따라 함흥 억새를 가져와 봉분에 심었다고 전해진다. 2026.4.6

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태조 이성계가 묻힌 건원릉은 태조 유언에 따라 함흥 억새를 가져와 봉분에 심었다고 전해진다. 2026.4.6

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이미지 확대 한식인 6일 오전 경기도 구리시 동구릉에서 열린 건원릉 청완 예초의에서 동구릉 관리사무소 관계자들이 봉분 억새를 자르고 있다.

태조 이성계가 묻힌 건원릉은 태조 유언에 따라 함흥 억새를 가져와 봉분에 심었다고 전해진다. 2026.4.6

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이미지 확대 한식인 6일 오전 경기도 구리시 동구릉에서 열린 건원릉 청완 예초의에서 시민들이 봉분 억새를 자르는 모습을 바라보고 있다.

태조 이성계가 묻힌 건원릉은 태조 유언에 따라 함흥 억새를 가져와 봉분에 심었다고 전해진다. 2026.4.6

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한식인 6일 오전 경기도 구리시 동구릉에서 열린 건원릉 청완 예초의에서 동구릉 관리사무소 관계자들이 봉분 억새를 자르고 있다.태조 이성계가 묻힌 건원릉은 그의 유언에 따라 함흥 억새를 가져와 봉분에 심었다고 전해진다.온라인뉴스부