경찰, 전북도청 압수수색…현금 살포 의혹 수사 속도내나

김관영 전북특별도지사의 ‘현금 살포’ 의혹을 수사 중인 경찰이 전북도청을 전격 압수수색하며 수사에 속도를 내고 있다.
전북경찰청 반부패경제범죄수사대는 6일 오전 9시 20분부터 11시 50분까지 김 지사 집무실과 비서실 등에 수사관을 보내 관련 자료를 확보했다고 밝혔다.
경찰은 김 지사의 휴대전화와 관련 자료 등을 확보한 것으로 알려졌다.
경찰 관계자는 “압수수색한 것은 사실이지만 진행 중인 사안인 만큼 추가 수사 계획과 구체적인 내용은 밝힐 수 없다”고 말했다.
김 지사는 지난해 11월 30일 전주시 완산구의 한 식당에서 지역 기초의원과 지방선거 출마예정자 등에게 현금을 나눠준 혐의를 받고 있다.
경찰은 이달 초 김 지사에 대한 고발장을 접수하고 수사에 착수했다.
해당 음식점 폐쇄회로(CC)TV를 확보해 분석하고 술자리에 참석했던 일부를 참고인 신분으로 불러 사건 경위 등을 조사했다.
김 지사에 대한 소환 조사도 임박했다는 분석이 나온다.
이번 사건과 관련해 김 지사는 “참석자들에게 대리 운전비로 1만∼10만원씩 모두 68만원을 줬으나 적절치 않았다는 판단에 다음 날 전부 회수했다”고 해명했다.
그러나 더불어민주당은 지난 1일 긴급 최고위원회를 열고 최고위원 만장일치로 김 지사를 제명했다.
민주당 전북도당은 김 지사의 ‘현금 살포 의혹’이 제기된 식사 자리에 동석한 인물들에 대한 전수조사를 진행하고 있다.
김 지사는 당의 징계에 불복해 이튿날 서울남부지법에 ‘제명처분 효력정치 가처분 신청’을 냈다.
이와 관련해 법원 심리는 오는 7일 열릴 예정이다.
설정욱 기자
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