[포토] 활짝 핀 봄

1 / 10 이미지 확대 제주의 봄은 아름다워 제43회 서귀포유채꽃축제 마지막 날인 5일 오후 축제장인 제주 서귀포시 표선면 가시리 녹산로 일대에 벚꽃과 유채꽃이 활짝 피어 완연한 봄이 왔음을 실감케 하고 있다. 2026.4.5 연합뉴스

이미지 확대 아름다운 제주의 봄 제43회 서귀포유채꽃축제 마지막 날인 5일 제주 서귀포시 표선면 가시리 녹산로 일대에 벚꽃과 유채꽃이 활짝 피어 완연한 봄이 왔음을 실감케 하고 있다. 2026.4.5 연합뉴스

이미지 확대 아름다운 제주의 봄 제43회 서귀포유채꽃축제 마지막 날인 5일 제주 서귀포시 표선면 가시리 녹산로 일대에 벚꽃과 유채꽃이 활짝 피어 완연한 봄이 왔음을 실감케 하고 있다. 2026.4.5 연합뉴스

이미지 확대 봄 속으로 주말인 5일 여의도 봄꽃축제가 열린 서울 여의도 윤중로 상공에 공군 특수비행팀 블랙이글스가 곡예 비행을 펼치고 있다. 2026.4.5 연합뉴스

이미지 확대 봄 속으로 주말인 5일 여의도 봄꽃축제가 열린 서울 여의도 윤중로 상공에 공군 특수비행팀 블랙이글스가 곡예 비행을 펼치고 있다. 2026.4.5 연합뉴스

이미지 확대 벚꽃 만개 2026 호수벚꽃축제가 열린 5일 서울 송파구 석촌호수 일대에 벚꽃들이 피어 있다. 2026.4.5 연합뉴스

이미지 확대 오리배도 꽃구경 5일 낮 강원 춘천시 공지천 벚꽃길에서 상춘객들이 오리배를 타며 봄기운을 만끽하고 있다. 2026.4.5 연합뉴스

이미지 확대 벚꽃이 수놓은 공지천 5일 낮 강원 춘천시 공지천 벚꽃길에서 상춘객들이 봄기운을 만끽하고 있다. 2026.4.5 연합뉴스

이미지 확대 만개한 벚꽃 2026 호수벚꽃축제가 열린 5일 서울 송파구 석촌호수 일대에 벚꽃들이 피어 있다. 2026.4.5 연합뉴스

이미지 확대 제주의 봄은 아름다워제43회 서귀포유채꽃축제 마지막 날인 5일 오후 축제장인 제주 서귀포시 표선면 가시리 녹산로 일대에 벚꽃과 유채꽃이 활짝 피어 완연한 봄이 왔음을 실감케 하고 있다. 2026.4.6 연합뉴스

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제43회 서귀포유채꽃축제 마지막 날인 5일 오후 축제장인 제주 서귀포시 표선면 가시리 녹산로 일대에 벚꽃과 유채꽃이 활짝 피어 완연한 봄이 왔음을 실감케 하고 있다.온라인뉴스부