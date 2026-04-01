장모 폭행해 숨지게 하고 캐리어에 유기…경찰 “진술 확보”

단순 유기 아닌 ‘폭행으로 사망’ 진술 확보

이미지 확대 대구 ‘캐리어 여성 시신’ 사건 범인 긴급체포 지난달 31일 오후 대구 북부경찰서에서 경찰 관계자가 오가고 있다. 앞서 경찰은 이날 오전 대구 북구 칠성동 잠수교 아래 신천에서 여성의 시신이 담긴 캐리어를 발견했다. 이후 해당 여성을 살해한 범인이 딸과 사위임을 확인하고 긴급체포했다. 2026.4.1. 연합뉴스

이미지 확대 대구 신천 ‘수상한 캐리어’…경찰 ‘여성 시신’ 발견 지난달 31일 오전 10시 30분쯤 “신천에 수상한 캐리어가 있다”는 신고를 접수한 경찰이 대구 북구 칠성동 잠수교 주변을 수색하고 있다. 경찰은 캐리어 안에서 여성 시신을 발견해 수사에 나섰다. 2026.3.31. 대구 뉴스1·독자제공

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대구 신천에 방치된 여행용 가방에서 50대 여성의 시신이 발견된 사건과 관련해 사위가 장모를 폭행해 숨지게 했다는 진술을 경찰이 확보했다.1일 대구 북부경찰서에 따르면 전날 사체유기 혐의로 숨진 50대 여성의 20대 딸 A씨와 사위 B씨를 긴급체포했다. A씨 부부는 경찰 조사에서 “B씨의 폭행으로 피해 여성이 숨졌다”고 진술한 것으로 확인됐다.이에 따라 경찰은 A씨 부부에게 관련 혐의도 적용해 이르면 이날 검찰에 구속영장을 신청할 계획이다. 다만, 아직 B씨가 왜 장모를 폭행했는지, 어떤 방식으로 범행을 저질렀는지 등은 파악되지 않았다.또 A씨 부부의 진술을 토대로 숨진 여성의 정확한 사인을 밝혀내고자 이날 오전 10시 30분부터 국립과학수사연구원에서 부검도 이뤄진다.한편, 이들은 지난 18일 대구 중구에 있는 주거지에서 어머니의 시신을 여행용 가방에 담아 북구 칠성시장 인근 신천에 유기한 혐의를 받고 있다.시신은 약 2주가 지난 전날 오전 10시 30분쯤 “물 위에 수상한 가방이 떠다닌다”는 행인의 신고로 발견됐다. 사건 발생 직후 경찰은 시신에서 DNA 등을 채취해 대구에 사는 55세 여성으로 신원을 파악했다.이후 사망 전 행적과 인근 폐쇄회로(CC)TV 영상 분석 등을 통해 A씨 부부가 시신을 유기하는 장면을 포착했다. 경찰은 이를 토대로 A씨 부부에 대한 참고인 조사를 벌이던 중 이들이 같은날 오후 9시쯤 범행 일체를 시인하자 긴급체포했다.경찰 관계자는 “구체적인 범행 동기 등을 파악하는 데 수사력을 집중하고 있다”고 말했다.대구 민경석 기자