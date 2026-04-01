산나물인 줄 알고 먹었는데 ‘독초’?…봄철 산나물 채취 주의

이미지 확대 경북 영양 일월면의 한 마을 주민 6명이 지난달 31일 라면에 전호나물을 넣어 먹은 뒤 집단 식중독 증세를 보여 치료를 받고 있다. 사진은 울릉도에서 자생하는 전호나물. 울릉군 제공

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봄철 산나물 채취 시기를 맞아 산나물을 함께 먹은 주민들이 식중독 증세를 보여 섭취에 각별한 주의가 요구된다.당국은 독초를 산나물로 잘못 알고 먹었다가 사고가 나는 사례가 잦은 만큼 정확하게 식물을 구별하기 어려울 때는 함부로 먹지 말아야 한다고 당부했다.1일 경북 영양군에 따르면 지난달 31일 오후 4시 21분쯤 일월면 한 마을 주민 6명이 라면에 산나물을 넣어 함께 먹은 뒤 식중독 증세를 보였다.이웃 사이인 이들은 모두 40~60대로 이들 중 한 명의 집에서 함께 점심 식사를 하고 각자 귀가한 직후 어지럼증과 구토, 마비 등 식중독 증상을 호소해 6명 모두 안동에 있는 병원에 옮겨져 치료받았다.당초 4명이 구토 등 증세가 심한 것으로 알려졌으나 이날 오전 현재 3명이 퇴원하고 3명이 병원에서 계속 치료를 받고 있다.이들은 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.주민들은 전호나물을 나눠 먹은 것으로 조사됐다. 전호나물은 울릉도 자생 나물 중 가장 먼저 채취되는 식용 산나물로, 미나리와 생김새가 비슷하다.이에 보건 당국은 나물 외에 독초나 독극물 등 다른 물질이 섞여 있었는지 파악 중이다.영양군 보건소는 역학 조사와 함께 퇴원한 주민을 상대로 사고 경위와 범죄 관련성 여부 등을 조사할 계획이다.군 관계자는 “관련 검사와 조사를 해 봐야 식중독 발생 경위를 파악할 수 있을 것 같다”며 “주민들께서 산나물 섭취에 유의해 달라”고 당부했다.영양 김상화 기자