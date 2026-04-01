‘초과근무수당 허위 청구’ 광주광역시 공무원 19명…불구속 송치

광주광역시 공무원 19명 불구속 송치…근무수당 허위 작성 혐의

2021년부터 2024년 사이, 초과 수당 1인 100만~200만 원 수준

이미지 확대 광주 서부경찰서 전경

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초과근무수당을 허위로 청구해 수당을 부풀려 받은 공무원들이 무더기로 검찰에 송치됐다.광주 서부경찰서는 초과근무수당을 허위로 청구해 지급받은 혐의로 광주광역시 공무원 19명을 불구속 송치했다고 31일 밝혔다.경찰에 따르면 이들은 2021년부터 2024년까지 초과근무 기록을 허위로 작성해 수당을 부정 수령한 혐의를 받고 있다.앞서 광주시는 감사위원회 감사를 통해 해당 사안을 조사하고 적발된 공무원들에게 징계 처분을 내린 바 있다.이후 이 같은 내용이 외부로 알려지자 한 민원인이 국민신문고에 고발장을 제출했고 경찰 수사가 이뤄졌다.이들이 부정 수령한 금액은 1인당 100만~200만원 수준인 것으로 알려졌다.경찰은 고발장을 토대로 공무원 20명을 조사했으며 이 중 사망한 1명을 제외한 19명을 검찰에 송치했다.임형주 기자