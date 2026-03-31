어린이의 시선으로 그리는 ‘민화’…경주서 어린이날 사생대회 개최

이미지 확대 오는 5월 5일 경북 경주시 엑스포대공원에서 열리는 어린이 상상 민화 사생대회 포스터. 경북문화관광공사 제공

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경북도가 전통 민화의 아름다움을 계승하기 위해 어린이 사생대회를 개최한다.경북문화관광공사는 우리 민화의 아름다움을 현대적으로 계승하고, 어린이들에게 창의적인 배움의 기회를 제공하기 위해 오는 5월 5일 ‘어린이 상상(想像) 민화 사생대회’를 개최한다고 31일 밝혔다.대회는 ‘한국의 민화를 내 마음대로 상상하는 창의적인 그림’이라는 주제로 어린이들이 자유롭게 상상력을 발휘한 민화를 표현하도록 한다. 참가 신청은 네이버 폼을 통해 다음달 1일부터 22일까지 사전 접수한다. 유치부 및 초등부 어린이라면 누구나 무료로 참여할 수 있다. 자세한 내용은 ‘박물관 수’ 홈페이지(www.museumsoo.org)를 참고하면 된다.시상은 현장에서 전문가 심사를 통해 진행되며, 유치부 및 초등부(저학년·고학년) 3개 부문으로 나눠 대상과 최우수상 등 다양한 시상이 진행될 예정이다.대회는 경주엑스포대공원 백결공연장에서 오는 어린이날 오전 10시부터 진행된다. 민화 사생대회와 더불어 목각 인형 체험 등 부대 프로그램도 함께 운영한다. 행사에 출품된 작품은 8월 중 경주엑스포대공원 문화센터에 전시하고, 도록으로도 제작돼 한층 많은 시민들에게 선보일 계획이다.김남일 경북문화관광공사 사장은 “어린이날을 맞아 어린이들이 민화에 대한 관심을 키우고 전통 미술의 교육적 가치를 체험할 수 있도록 이번 행사를 마련했다”라며 “가족이 함께 참여하고 즐길 수 있는 문화행사로 만들어 가겠다”고 했다.경주 김형엽 기자