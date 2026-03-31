메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

충북도 공짜 스터디카페 만든다…영동·증평·단양 등 3곳

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
남인우 기자
남인우 기자
수정 2026-03-31 14:03
입력 2026-03-31 14:03
이미지 확대
충북도청.
충북도청.


청소년들이 선호하는 스터디카페도 공짜 시대가 열리고 있다.

충북도는 영동군과 증평군, 단양군 등 3곳에 공공형 스터디카페를 조성한다고 31일 밝혔다.

도는 이들 시군에 각각 3억원의 사업비를 지원해 청소년 이용이 많거나 접근성이 좋은 공공시설에 스터디카페를 만든다는 계획이다.

이용료는 무료다. 현재 청소년들은 시간당 2000원 정도를 주고 스터디카페를 이용하고 있다.

영동군은 영동청소년수련관, 증평군은 김득신문학관, 단양군은 매포도서관을 스터디카페 후보지로 정했다.

스터디카페는 집중형, 개방형, 그룹형으로 구성된 학습 공간과 독서, 음료, 휴식 공간 등으로 꾸며진 편의시설 공간으로 조성된다. 다음 달 공사를 시작해 오는 7월쯤 문을 열 예정이다.

도가 스터디카페 만들기에 나선 것은 청소년들이 정숙하고 책상과 의자만을 제공하는 일반 도서관보다 학습과 휴식, 여가 등을 동시에 즐길 수 있는 복합 공간을 선호하고 있어서다.

도 관계자는 “요즘 청소년들은 조심스레 책만 볼 수 있는 곳보다 디지털 기기 사용도 가능하며 약간의 소음이 허용된 자유로운 공간을 원하고 있다”며 “다른 시군으로 공공형 스터디카페를 확대할 계획”이라고 말했다.

청주 남인우 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
충북도가 공공형 스터디카페를 조성하는 시군의 수는?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기