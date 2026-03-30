“확률상 불가능” 복권 잘 안 사던 수학 강사…1등 ‘5억’ 당첨됐다

이미지 확대 10일 서울 마포구 MBC 상암사옥 골드마우스홀에서 ‘대국민 로또 추첨 공개 방송’을 위해 추첨 장비가 테스트되고 있다. 기획재정부 복권위원회와 복권 주관사인 동행복권은 이날 150명의 인원을 초청했다. 2023.06.10 뉴시스

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확률상 복권 당첨이 거의 불가능하다고 생각해 왔으나 최근 복권에 당첨돼 친구들과 기쁨을 나누기로 했다는 수학 강사의 사연이 알려졌다.최근 복권 수탁사업자 동행복권은 공식 홈페이지를 통해 ‘스피또1000’ 104회차 1등에 당첨돼 5억원을 받게 된 A씨의 사연을 소개했다.A씨가 복권을 구매한 곳은 서울 광진구의 한 복권 판매점이다. A씨는 “어느 날 친구 2명을 만나 카페에서 담소를 나누던 중 자연스럽게 복권 이야기가 나왔다”고 말했다.이어 “한 친구가 소액 당첨된 복권이 있는데 아직 당첨금을 찾지 않았다고 하자, 저 역시 교환하지 않은 당첨 복권이 지갑에 있다는 사실이 떠올랐다”고 회상했다.A씨는 “친구와 제 복권을 모아보니 당첨금이 정확히 1만원이었고, 마침 카페 근처에 복권 판매점이 있어 셋이 함께 스피또1000 10장으로 교환했다”고 설명했다.이어 “당첨이 되면 금액을 똑같이 나누자고 웃으며 이야기한 뒤 각자 3~4장씩 나눠 바로 확인해 봤지만, 결과는 모두 낙첨이었다. 아쉬운 마음으로 정리하려던 순간 한 친구가 복권을 다시 확인하더니 놀란 표정으로 제가 긁은 복권이 1등인 것 같다고 하더라”라고 했다.A씨는 스피또1000의 게임 방식을 정확히 알지 못해, 한 줄의 숫자가 모두 같아야 당첨되는 줄 알고 그 복권을 낙첨으로 착각했던 것이다.수학 강사인 A씨는 그동안 복권 당첨은 확률적으로 거의 불가능하다고 생각해 구매를 잘 하지 않은 것으로 알려졌다.A씨는 “그래서 이번 당첨이 더 믿기지 않았고, 이렇게 쉽게 행운이 찾아올 수 있는지 놀라울 따름”이라며 “당첨금은 약속대로 친구들과 나누기로 했다”고 기뻐했다.이어 “코로나19 시기에 운영하던 학원이 어려워져 문을 닫게 되었고, 빚까지 생겨 심적으로 힘든 시간을 보내고 있었는데 이번 당첨금으로 그 빚을 정리할 수 있을 것 같아 매우 기쁘고 감사한 마음”이라고 전했다.그러면서 “학원을 운영하던 시절, 한부모 가정과 조손 가정의 아이들을 가르치는 등 작은 선행을 실천해 왔는데, 이렇게 큰 행운으로 돌아온 것 같아 너무나 감사한 마음”이라고 덧붙였다.A씨는 “평소 소액의 현금이 필요할 때 2000~3000원 정도 구매한다”고 했으며, 당첨금 사용 계획에 대해서는 “부채를 상환하려고 한다”고 전했다.스피또1000은 행운 숫자가 자신의 숫자 6개 중 하나와 일치하면 해당 당첨금을 받는 즉석 복권이다. 판매 가격은 1000원이며 1등 당첨 매수는 매회 11장이다.하승연 기자