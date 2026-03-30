음성 맹동 치유의 숲 4월1일 개장…명상 등 다양한 프로그램 운영

이미지 확대 4월 1일 개장하는 음성 맹동 치유의 숲. 음성군 제공.

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충북 음성군이 조성한 ‘맹동 치유의 숲’이 다음 달 1일 개장한다.50억원이 투입된 맹동 치유의 숲은 맹동저수지와 함박산 일대에 꾸며졌으며 총면적은 60㏊다.이름에 걸맞게 이곳에선 명상, 스트레칭, 오감 산책 등 다양한 산림치유 프로그램이 운영된다. 음파 온열기와 편백 온열돔 등 전문 치유 장비를 활용한 체험도 가능하다.노인, 갱년기 중년, 임산부 등 세심한 건강 관리가 필요한 군민은 물론, 업무 특성상 높은 긴장과 스트레스에 노출된 소방·경찰·방역 공무원 등 특수 직군을 위한 맞춤형 프로그램도 마련된다.프로그램은 치유의 숲 내에 위치한 산림치유문화센터에서 진행된다. 올해는 시범 운영이라 모든 프로그램이 무료다. 내년부터는 2시간에 7000원이다. 음성군민, 장애인 등은 50% 할인된다.프로그램은 사전 예약을 통해서만 이용할 수 있다. 하루 2회, 오전 10시부터 12시, 오후 2시부터 4시까지다.군은 이용자 편의 증진을 위해 전용 홈페이지 구축과 온라인 예약 시스템 도입을 추진중이다.군 관계자는 “맹동 치유의 숲은 단순한 휴식 공간을 넘어 군민의 건강한 삶을 지원하는 산림·복지·휴양 거점으로 자리매김할 것”이라며 “치유의 숲 인근에 국가생태탐방로와 맹동저수지 둘레길을 함께 조성하고 있다”고 밝혔다.음성 남인우 기자