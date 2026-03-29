‘화장실 몰카’ 충북교육청 장학관 구속영장 신청

지난달 24일 신고로 체포, 24일 파면 처분

이미지 확대 경찰 이미지. 서울신문 DB

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식당 공용 화장실에 카메라를 설치한 충북교육청 장학관에 대해 구속영장이 신청됐다.청주상당경찰서는 29일 성폭력처벌법상 카메라 이용 등 촬영 등 혐의로 충북교육청 A 장학관에 대해 구속영장을 신청했다고 밝혔다. A씨는 지난달 25일 부서 송별회를 위해 찾은 청주의 한 식당 공용 화장실에 라이터 형태의 소형 카메라를 설치해 신체를 촬영한 혐의를 받는다.그는 카메라를 발견한 손님의 신고로 경찰에 현행범 체포됐으며 당시 4개의 소형 카메라를 소지하고 있었던 것으로 전해졌다. 조사 결과 A씨는 이전에도 여러 차례에 걸쳐 공용 화장실에 카메라를 설치했다고 경찰은 설명했다.다만 A씨로부터 압수한 휴대전화와 PC 등에서 추가 불법 촬영물은 발견되지 않았다.경찰은 A씨의 신병을 확보해 정확한 사건 경위를 조사할 계획이다. 충북교육청은 지난 24일 징계위원회를 열고 A씨를 파면 처분했다.청주 박승기 기자