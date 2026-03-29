사회 경주 감포 해상서 스킨스쿠버 하던 남성 숨져 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/03/29/20260329500002 URL 복사 댓글 0 김상화 기자 수정 2026-03-29 07:07 입력 2026-03-29 07:07 28일 오전 11시 26분쯤 경북 경주시 감포읍 인근 해상에서 스킨스쿠버를 하던 60대 남성 A씨가 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.경북도와 소방 당국 등에 따르면 그는 스킨스쿠버를 하던 중 의식을 잃었으며, 함께 있던 일행이 신고했다. 경찰과 소방 당국은 정확한 사고 원인을 조사하고 있다.경주 김상화 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! A씨가 의식을 잃은 상황에서 누가 신고했는가? 함께 있던 일행 목격한 주민