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경주 감포 해상서 스킨스쿠버 하던 남성 숨져

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김상화 기자
수정 2026-03-29 07:07
입력 2026-03-29 07:07
28일 오전 11시 26분쯤 경북 경주시 감포읍 인근 해상에서 스킨스쿠버를 하던 60대 남성 A씨가 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.

경북도와 소방 당국 등에 따르면 그는 스킨스쿠버를 하던 중 의식을 잃었으며, 함께 있던 일행이 신고했다.



경찰과 소방 당국은 정확한 사고 원인을 조사하고 있다.

경주 김상화 기자
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