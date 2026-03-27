인구 2만명 대소읍 개청…음성군 3읍 6면 체제

이미지 확대 27일 열린 음성군 대소읍 개청식. 음성군 제공.

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충북 음성군이 대소면의 읍 승격을 알리기 위해 27일 대소읍 행정복지센터 개소식을 열었다.대소읍은 음성읍, 금왕읍에 이어 음성군의 세 번째 읍이다. 대소읍 탄생으로 음성군 행정체제는 3읍 6면으로 개편됐다. 군은 지난 6일 행정안전부의 대소읍 승격 최종 승인을 받은 데 이어, 25일 관련 조례를 공포했다.개청식은 읍 승격 유공자 표창, 초대 대소읍장 임용장 수여, 대소읍 행정복지센터의 새 시작을 상징하는 현판 제막 등으로 진행됐다.지방자치법상 읍 승격은 인구 2만명 이상 유지, 전체 인구의 40% 이상 시가지 거주, 상업·공업 등 도시적 산업에 종사하는 가구 비율 40% 이상 등을 충족해야 한다.이달 초 기준 대소읍 인구는 2만 900여명이다. 대소읍의 시가지 구성 인구 비율은 74%, 도시적 산업 종사 가구 비율은 90%에 육박한다.군 관계자는 “대소읍 승격은 2030년 음성시 건설을 위한 의미 있는 진전”이라고 밝혔다.음성 남인우 기자