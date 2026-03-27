주말 낮 20도 안팎 포근…큰 일교차·건조에 산불 위험 ‘비상’

이미지 확대 벌써 캠퍼스에 봄이 왔어요 완연한 봄날씨를 보인 26일 광주 조선대학교 벚꽃 나무 밑으로 학생들이 꽃향기를 맡으로 걸어가고 있다. 뉴스1

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이번 주말은 낮 기온이 20도 안팎까지 오르며 포근한 날씨가 이어지겠지만, 큰 일교차와 건조한 대기로 산불 위험이 커질 전망이다. 일부 지역에서는 안개와 약한 비도 예보돼 교통안전에도 유의가 필요하다.27일 기상청에 따르면 토요일인 28일은 이동성 고기압의 영향으로 수도권과 강원 영동을 중심으로 대체로 맑고, 그 밖의 지역은 가끔 구름이 많다가 오후부터 맑아지겠다. 다만 전남권과 제주도는 밤부터 차차 흐려질 것으로 보인다.새벽부터 아침 사이에는 서해상에서 유입된 안개 영향으로 경기 서해안을 중심으로 약한 비가 내릴 가능성이 있다. 내륙 지역에서는 밤사이 기온이 떨어지면서 안개와 서리가 나타날 것으로 예상된다.일요일인 29일은 전국이 대체로 흐린 가운데 낮 동안 구름이 점차 늘고, 오후부터 밤 사이 일부 지역에 약한 비가 내릴 가능성이 있다. 전반적으로는 강수량이 많지 않고 건조한 날씨가 이어질 전망이다.기온은 평년보다 높은 수준을 유지하겠다. 28일 아침 최저기온은 8도, 낮 최고기온은 20도 안팎, 29일은 최저 9도, 최고 19~21도로 예보됐다. 다만 밤에는 기온이 크게 떨어지면서 일교차가 10도 이상 벌어지겠다. 이에 따라 내륙을 중심으로 서리 피해 가능성이 있고, 건강 관리에도 각별한 주의가 필요하다.대기가 건조한 가운데 바람도 다소 강하게 불 것으로 예상되면서 산불 및 화재 위험도 커지고 있다.손지연 기자