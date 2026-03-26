돌아오지 않은 개구리소년 35주기…유족들 “진상규명위 설치 촉구”

이미지 확대 [수정본] ‘개구리소년 35주기’ 범인은 아직도 26일 오전 대구 달서구 용산동 와룡산 선원공원에서 열린 ‘개구리소년 35주기 추모제’에서 우철원 군(당시 13세) 아버지 우종우 씨(77)가 유족과 함께 헌화한 뒤 추모비를 어루만지고 있다. 2026. 3. 26. 대구 뉴스1

이미지 확대 [수정본] 지갑 속에 간직한 개구리소년 사진 26일 오전 대구 달서구 용산동 와룡산 선원공원에서 열린 ‘개구리소년 35주기 추모제’에서 우철원 군(당시 13세) 아버지 우종우 씨(77)가 지갑 속에 보관하던 실종 당시 전단 사진을 보여주고 있다. 2026. 3. 26. 대구 뉴스1

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“철원아, 호연아, 영규야, 찬인아, 종식아 그동안 잘 지냈니. 여전히, 너무나 보고 싶다.”집을 나서며 도롱뇽알을 찾으러 간다던 초등생 5명이 11년 만에 유골로 발견된 ‘개구리소년 사건’이 35주기를 맞았다. 유족들은 “남은 시간이 많지 않다”며 진상규명위원회 설치 등을 촉구했다. 숨진 아동 5명 중 세 사람의 아버지는 세상을 떠난 상태다.전국 미아·실종가족찾기시민의모임 등은 26일 오전 대구 달서구 와룡산 선원공원 개구리소년 추모비에서 ‘개구리소년 35주기 추모제’를 열었다. 이 자리에는 유족과 지역 주민, 정치권 관계자 등 30여 명이 참석했다. 추도식은 헌화, 추도사, 성명서 발표 등의 순서로 1시간가량 진행됐다.당시 희생된 우철원 군의 아버지 우종우(77)씨는 “자식을 잃은 부모들은 가슴을 찢는 고통 속에 살아왔다”면서 “지방선거가 열리던 날 아이들이 사라졌는데 놀러 나간다던 아들의 뒷모습이 아직도 아른거린다”며 눈시울을 붉혔다.유족 등은 진상규명위원회 설치를 비롯해 윤석열 대통령과의 면담, 강력 범죄 피해자와 실종 아동 가족에 대한 국가 차원의 돌봄, 지원 체계 강화 등을 요구했다. 이 밖에도 인공지능(AI) 기반 첨단 과학수사 재분석 즉각 시행, 개구리소년 사건 공소시효 관련 진정 소급입법 추진 등을 촉구했다.나주봉 시민의모임 회장은 “숨진 아이들의 부모 중 일부는 트라우마에 시달리다 세상을 떠나기도 했다”며 “개구리소년들의 영혼이 편히 쉴 수 있도록 이제라도 국가와 사회가 응답해야 한다”고 호소했다.한편 1991년 3월 26일 대구 성서초 학생인 우철원(당시 13세), 조호연(12), 김영규(11), 박찬인(10), 김종식(9) 등 5명은 도롱뇽알을 줍기 위해 와룡산을 찾았다가 실종됐다. 경찰은 이들을 찾고자 단일 사건 최대 규모인 연인원 35만명을 투입해 수색 작업을 벌였으나 발견하지 못했다. 결국 이들은 실종 11년 6개월 만인 2002년 9월 와룡산 기슭 세발골에서 유골로 발견됐다.이후 사건은 2006년 3월 25일 공소시효가 만료되면서 영구 미제로 남았다. 2019년 대구경찰청이 재수사에 착수하기도 했으나 별다른 성과가 나타나진 않았다.대구 민경석 기자