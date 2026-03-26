김정옥 이사장, 학생들과의 약속 지켰다…전북대 역대 최고액 80억원 기탁 완료

이미지 확대 (재)김희경유럽정신문화장학재단 김정옥 이사장. 전북대 제공

이미지 확대 ‘영산홀’ 제막식. 전북대 제공

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전북대학교 기부 역사상 최고액을 약정했던 (재)김희경유럽정신문화장학재단 김정옥 이사장(前 전북대 교수)이 7년에 걸친 기부로 숭고한 약속을 지켰다.전북대는 지난 25일 김 이사장이 마지막 기탁분인 10억원을 추가로 전달하며 총 80억원의 기부 약정액을 전액 기탁했다고 26일 밝혔다.김 이사장은 제자들과 대학의 미래를 위해 2019년 첫 기부를 시작했다.그가 기탁한 기금은 전북대 삼성문화회관의 영산홀(대공연장) 및 건지아트홀(소공연장)의 대대적인 시설 개선과 리모델링에 집중적으로 투입돼 결실을 맺고 있다. 노후화됐던 공연장 인프라가 현대식으로 탈바꿈하면서, 대학 구성원뿐만 아니라 지역민 모두가 수준 높은 문화예술을 향유할 수 있는 지역 대표 복합문화공간으로 거듭나게 됐다.또 인문학의 위기 속에서 독어교육과와 독일학과 등 유럽 인문학을 전공하는 제자들이 학업에 전념할 수 있도록 어학연수와 교환학생 프로그램 비용 등으로도 소중히 쓰이고 있다.김 이사장은 “가진 것을 사회에 환원해야 한다는 어머니(김희경유럽정신문화장학재단 초대 이사장)의 고귀한 뜻을 받들어 제2의 고향인 전북대와 전주를 위해 기부를 이어왔다”며 “현대화된 삼성문화회관의 영산홀과 건지아트홀이 지역 문화의 중심지가 되고, 인문학 전공 학생들이 더 큰 꿈을 꾸는 자양분이 되길 바란다”고 소회를 밝혔다.양오봉 총장은 “김정옥 이사장님께서 보여주신 80억원이라는 거액의 기부와 그 속에 담긴 깊은 사랑은 우리 대학의 커다란 보물”이라며 “이사장님의 뜻에 따라 리모델링된 삼성문화회관을 지역 상생의 거점으로 삼고, 기탁해주신 기금이 세계적인 인재 양성의 마중물이 되도록 값지게 사용하겠다”고 말했다.전북대는 김 이사장의 고귀한 정신을 영원히 기억하기 위해 삼성문화회관 내 주요 공연 공간을 그의 호를 딴 ‘영산홀’로 정했다.설정욱 기자