“미친…” 항공사 기장 살해범, 마스크도 안 끼고 당당하게 외친 말 [포착]

‘항공사 기장 살해’ 김동환 검찰 송치

이미지 확대 항공사 기장을 살해한 혐의로 구속된 김동환이 검찰 송치를 위해 26일 오전 부산 부산진경찰서에서 호송차량에 오르며 취재진에게 자신의 입장을 밝히고 있다. 2026.3.26 연합뉴스

이미지 확대 항공사 기장을 살해한 혐의로 구속된 김동환(49)이 검찰에 송치되기 위해 26일 오전 부산 부산진경찰서에서 호송차량에 오르며 취재진에게 자신의 입장을 밝히고 있다. 2026.03.26 뉴시스

이미지 확대 부산 항공사 기장 살해범 김동환이 26일 오전 부산 부산진경찰서에서 검찰로 송치되고 있다. 2026.3.26 연합뉴스

이미지 확대 부산 항공사 기장 살해범 김동환이 26일 오전 부산 부산진경찰서에서 검찰로 송치되고 있다. 2026.3.26 연합뉴스

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부산에서 현직 항공사 기장을 살해한 전직 항공사 부기장 김동환(49)이 26일 검찰로 송치되는 과정에서도 자신의 범행을 정당화하는 발언을 했다.부산경찰청은 이날 오전 부산 부산진경찰서에서 조사받던 김동환을 부산지검으로 구속 송치했다.이날 김동환은 짙은 회색 티셔츠에 슬리퍼 차림으로 포승줄에 묶여 수갑을 차고 나왔다. 수염을 기른 채 마스크를 착용하지 않은 그는 이전처럼 고개를 들고 당당하게 호송 차량으로 향했다.김동환은 호송차에 탑승하면서 격앙된 목소리로 “악랄한 기득권이 한 인생을, 개인의 인생을 파멸시켜도 된다는 ‘휴브리스’”라며 “미친 ‘네메시스’, 천벌을 받은 것이다”라고 말했다.휴브리스(Hubris)와 네메시스(Nemesis)는 그리스 신화와 철학에 나오는 용어다. 휴브리스는 ‘인간의 오만’, 네메시스는 ‘신의 응징’을 각각 의미한다.김동환은 지난 17일 오전 5시 30분쯤 부산진구의 한 아파트 복도에서 직장 동료였던 50대 항공사 기장 A씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는다. 그는 A씨를 포함해 앙심을 품은 동료 4명을 살해하려고 마음을 먹고 수년 전부터 미행을 통해 이들의 집과 생활 동선까지 파악했던 것으로 드러났다.최근 반사회적 인격장애 검사인 사이코패스 진단 평가(PCL-R) 결과 기준에 해당하지 않았다.경찰은 24일 신상정보공개 심의위원회를 거쳐 김동환의 이름, 나이, 사진을 부산경찰청 홈페이지에 공개했다.윤예림 기자