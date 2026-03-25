사회 [포토] “물건 없어요”…비닐 대란 우려 확산 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/03/25/20260325800005 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-25 13:54 입력 2026-03-25 13:54 1/ 7 이미지 확대 비닐 대란 우려 확산중동 사태에 따른 원료 수급 불안 영향으로 ‘비닐 대란’이 우려가 확산되고 있는 25일 서울의 한 시장에서 비닐 관련 용품을 정리하고 있다. 2026.3.25 연합뉴스 이미지 확대 비닐 대란 우려 확산중동 사태에 따른 원료 수급 불안 영향으로 ‘비닐 대란’이 우려가 확산되고 있는 25일 서울의 한 시장에서 비닐 관련 용품을 정리하고 있다. 2026.3.25 연합뉴스 이미지 확대 비닐 대란 우려 확산중동 사태에 따른 원료 수급 불안 영향으로 ‘비닐 대란’이 우려가 확산되고 있는 25일 서울의 한 시장에서 비닐 관련 용품을 정리하고 있다. 2026.3.25 연합뉴스 이미지 확대 비닐 대란 우려 확산중동 사태에 따른 원료 수급 불안 영향으로 ‘비닐 대란’이 우려가 확산되고 있는 25일 서울의 한 시장에서 비닐 관련 용품을 정리하고 있다. 2026.3.25 연합뉴스 이미지 확대 비닐 대란 우려 확산중동 사태에 따른 원료 수급 불안 영향으로 ‘비닐 대란’이 우려가 확산되고 있는 25일 서울의 한 시장에서 비닐 관련 용품이 놓여 있다. 2026.3.25 연합뉴스 이미지 확대 ‘물건이 없어요’중동 사태에 따른 원료 수급 불안 영향으로 ‘비닐 대란’이 우려가 확산되고 있는 25일 서울의 한 시장에 비닐 관련 용품을 진열돼 있다. 2026.3.25 연합뉴스 이미지 확대 ‘물건이 없어요’중동 사태에 따른 원료 수급 불안 영향으로 ‘비닐 대란’이 우려가 확산되고 있는 25일 서울의 한 시장에 비닐 관련 용품을 진열돼 있다. 2026.3.25 연합뉴스 중동 사태에 따른 원료 수급 불안 영향으로 ‘비닐 대란’이 우려가 확산되고 있는 25일 서울의 한 시장에서 비닐 관련 용품을 정리하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 비닐 대란이 우려되는 주요 원인은? 중동 사태 공급업체 파업