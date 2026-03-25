[포토] “물건 없어요”…비닐 대란 우려 확산

1 / 7 이미지 확대 비닐 대란 우려 확산 중동 사태에 따른 원료 수급 불안 영향으로 ‘비닐 대란’이 우려가 확산되고 있는 25일 서울의 한 시장에서 비닐 관련 용품을 정리하고 있다. 2026.3.25 연합뉴스

이미지 확대 비닐 대란 우려 확산 중동 사태에 따른 원료 수급 불안 영향으로 ‘비닐 대란’이 우려가 확산되고 있는 25일 서울의 한 시장에서 비닐 관련 용품을 정리하고 있다. 2026.3.25 연합뉴스

이미지 확대 비닐 대란 우려 확산 중동 사태에 따른 원료 수급 불안 영향으로 ‘비닐 대란’이 우려가 확산되고 있는 25일 서울의 한 시장에서 비닐 관련 용품을 정리하고 있다. 2026.3.25 연합뉴스

이미지 확대 비닐 대란 우려 확산 중동 사태에 따른 원료 수급 불안 영향으로 ‘비닐 대란’이 우려가 확산되고 있는 25일 서울의 한 시장에서 비닐 관련 용품을 정리하고 있다. 2026.3.25 연합뉴스

이미지 확대 비닐 대란 우려 확산 중동 사태에 따른 원료 수급 불안 영향으로 ‘비닐 대란’이 우려가 확산되고 있는 25일 서울의 한 시장에서 비닐 관련 용품이 놓여 있다. 2026.3.25 연합뉴스

이미지 확대 ‘물건이 없어요’ 중동 사태에 따른 원료 수급 불안 영향으로 ‘비닐 대란’이 우려가 확산되고 있는 25일 서울의 한 시장에 비닐 관련 용품을 진열돼 있다. 2026.3.25 연합뉴스

이미지 확대 ‘물건이 없어요’중동 사태에 따른 원료 수급 불안 영향으로 ‘비닐 대란’이 우려가 확산되고 있는 25일 서울의 한 시장에 비닐 관련 용품을 진열돼 있다. 2026.3.25 연합뉴스

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중동 사태에 따른 원료 수급 불안 영향으로 ‘비닐 대란’이 우려가 확산되고 있는 25일 서울의 한 시장에서 비닐 관련 용품을 정리하고 있다.온라인뉴스부