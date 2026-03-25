의대·한의대·약대 합격하고 ‘사범대’ 간 학생…후회 안 하는 이유

이미지 확대 임태희 경기도교육감과 화성 병점고 출신 유하진(사진 오른쪽)씨. 임태희 교육감 페이스북 캡처

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“처음부터 마음이 정해졌기 때문에 서울대 국어교육과에 불합격했다면 반수, 재수를 해서라도 사범대에 다시 갔을 거예요.”2026학년도 대입 수시전형에서 의대·한의대·약대에 모두 합격해 이른바 ‘메디컬 3관왕’에 오르고도 사범대를 최종 선택해 화제를 모은 경기 화성시 병점고 졸업생 유하진(19)씨는 24일 임태희 경기도교육감을 만나 이같이 말했다.유씨는 ‘모두가 부러워하는 길을 뒤로하고 선생님의 길을 택한 이유가 무엇이냐’는 임 교육감의 질문에 “어렸을 때부터 말하고 가르치는 일을 좋아했고 사람을 위해서 하는 일이라면 뭐든 가치가 있다고 생각한다”고 답했다.유씨는 이어 “초등학교 6학년 때 학생 개개인의 재능을 알아봐 주시고, 나의 소설 스토리라인 등 ‘습작노트’를 쓸 수 있게 도와주신 선생님, 그리고 고등학교 때 성적과 상관없이 학생 한 명 한 명 포기하지 않게 이끌어주신 선생님이 저의 꿈의 시작이었다”고 전했다.유씨가 의대·한의대·약대를 지원한 건 학교의 권고와 자신의 학업 성과를 확인하고 싶었기 때문이다. 그는 “(원래는) 수시 지원 6개 중 서울대 국어교육과 하나만 쓰려고 했다”고 했다.유씨의 말을 들은 임 교육감은 “누군가에게는 인생을 걸 만큼 빛나는 교직이라는 무대가 더 이상 상처가 아닌 자부심이 되도록 하겠다”고 약속했다.또 “‘의사 대신 교사’를 선택할 때 싫은 내색 한번 없이 믿어주신 부모님, 그리고 기사가 나간 뒤 쏟아진 반응 속에서도 하진씨가 흔들리지 않을 수 있었던 건, 오랜 기간 쌓아온 선생님이라는 ‘직업 아닌 업’에 대한 확신이 있었기 때문”이라며 “훗날 선생님이 되길 참 잘했다고, 그 선택이 틀리지 않았음을 증명할 수 있도록 교육감으로서 책임을 다하겠다”고 덧붙였다.윤예림 기자