‘한국인 텔레그램 마약왕’ 필리핀서 오늘 송환

이달 정상회담서 신병 인도 요청

실체 규명·범죄 수익 환수 급물살

2026-03-25 10면

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필리핀에 수감 중인 ‘마약왕’ 박왕열이 25일 한국으로 전격 송환됐다. 이재명 대통령이 지난 3일 한·필리핀 정상회담에서 박씨의 인도를 요청한 지 22일 만이다. 정부는 이날 오전 필리핀에서 인천국제공항을 통해 송환된 박씨를 임시 인도받았다. 임시 인도는 범죄인 인도 청구국(한국)의 형사절차 진행을 위해 피청구국(필리핀)이 자국의 재판 또는 형 집행 절차를 중단하고 청구국에 범죄인을 임시로 인도하는 제도다.텔레그램 마약왕 ‘전세계’로 알려진 박씨는 2016년 필리핀에서 한국인 3명을 살해한 사탕수수밭 살인 사건의 핵심 인물로, 2022년 필리핀 법원에서 징역 60년을 선고받았다. 박씨는 수감 중에도 국내에 마약을 대규모로 유통하고 호화 교도소 생활을 하는 것으로 알려져 논란이 끊이지 않았다.이 대통령은 지난 3일 마닐라에서 열린 정상회담에서 페르디난드 마르코스 주니어 대통령에게 박씨의 임시 인도를 직접 요청했고, 마르코스 대통령의 긍정적 반응을 끌어냈다. 정부는 박씨를 수사기관으로 즉시 인계해 수사를 통해 사법 처리할 계획이다. 아울러 박씨가 가담한 마약 유통 조직의 실체를 규명하고, 취득한 범죄수익도 철저히 추적해 환수할 방침이다.박기석 기자