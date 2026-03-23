[포토] 개나리로 물든 응봉산

1 / 7 이미지 확대 23일 서울 성동구 응봉산에 개나리가 피어있다. 2026.3.23 연합뉴스

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화요일인 24일도 서울의 낮 기온이 17도까지 오르는 포근한 날씨가 이어지겠다.아침 최저기온은 -2∼9도, 낮 최고기온은 13∼19도로 예보됐다.당분간 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 크겠으니 건강 관리에 유의해야겠다.전국에 가끔 구름이 많겠으며 충청권과 남부지방은 오전부터 차차 흐려지겠다.제주도는 대체로 흐린 가운데 늦은 밤부터 곳에 따라 5∼10㎜가량 비가 내리겠다.일부 수도권과 강원 동해안, 충북, 경북권을 중심으로 대기가 매우 건조해 산불 및 화재에 유의해야 한다.미세먼지 농도는 수도권과 세종·충남·전북은 ‘나쁨’, 그 밖의 권역은 ‘보통’으로 예상된다. 대구·경남은 새벽에, 광주·전남은 오전까지 일시적으로 ‘나쁨’ 수준을 보이겠다.대기 정체로 전날 잔류 미세먼지와 국내 발생 미세먼지가 축적되겠고, 오후부터 미세먼지가 서쪽으로 이동해 대부분 서쪽 지역의 농도가 높겠다.온라인뉴스부