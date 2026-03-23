대전 안전공업 화재 수사 본격화…사망자 신원 13명 확인

이미지 확대 경찰이 23일 안전공업에 대한 합동 현장김식에 앞서 브리핑을 하고 있다.

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74명의 사상자를 낸 대전 안전공업 화재 참사에 대한 수사가 본격화하고 있다.경찰과 노동 당국은 23일 오전 60여 명을 투입해 대덕구 문평동 안전공업 본사와 공장 등에서 압수수색을 진행했다. 경찰은 관계자 PC와 임직원 10명의 휴대폰을 압수했다.경찰은 압수한 자료 등을 분석해 회사 측이 화재 방지와 대피 조치 등 사고 예방을 위한 안전조치를 이행했는지 살펴볼 예정이다. 사망자 9명이 발견된 2층 복층 구조 휴게공간의 무단 증축 경위도 확인할 방침이다.경찰은 이날 소방·노동 등 관계기관과 합동으로 1차 화재 현장 합동감식도 벌였다. 공정성을 위해 현장감식에는 유가족 대표 2명도 참가했다. 수사기관은 발화 지점으로 추정되는 공장 1층 내 가공라인과 휴게공간에 대해 정밀감식을 진행했다. 소방·안전관리 부실 여부, 피난 대피 적정성 여부 등도 살펴봤다. 화재 확산 요인으로 지목된 유증기와 기름때, 나트륨 취급 등에 대한 감식도 이뤄졌다.사망자 신원은 14명 가운데 13명이 확인됐다.아직 신원 확인이 되지 않은 시신 1구에서는 DNA 검출이 되지 않아 추가 정밀 검사가 진행 중이다. 경찰 관계자는 “유족들과 협의해 시신을 인도할 예정”이라며 “오늘 기존 사망자의 것으로 추정되는 시신 일부를 발견했다”고 말했다. 장례비 등은 대전시가 우선 지원할 예정이다.공장 화재가 자주 있었다는 직원들의 증언과 관련해 소방당국은 “최근 5년간 3번 출동한 사실이 있다”고 했다.이날 합동분향소를 찾은 손주환 안전공업 대표는 불법 증축에 대해 “잘 모르겠다”면서 “불법 준공이라는 감사 결과가 나오면 책임져야 하겠지만, 지금은 조사가 끝나고 나야 알 수 있을 것 같다”고 말했다.박승기·이종익·남인우 기자