사회 “BTS 호외(號外)요” 방탄소년단 복귀 특별판 광화문에서 배포 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/03/20/20260320500207 URL 복사 댓글 0 정연호 기자 수정 2026-03-20 15:16 입력 2026-03-20 15:16 이미지 확대 방탄소년단(BTS)의 광화문 컴백공연을 하루 앞 둔 20일 서울시 중구 태평로 서울신문사 앞에서 호외로 제작된 서울신문 BTS 특별판을 외국인들과 시민들이 받아가고 있다. 이번 서울신문 특별판은 20일과 공연 당일인 21일에 배포될 예정이다.2026. 3. 20 홍윤기 기자 방탄소년단(BTS)의 광화문 컴백공연을 하루 앞 둔 20일 서울시 중구 태평로 서울신문사 앞에서 호외로 제작된 서울신문 BTS 특별판을 외국인들과 시민들이 받아가고 있다. 이번 서울신문 특별판은 20일과 공연 당일인 21일에 배포될 예정이다. 이미지 확대 방탄소년단(BTS)의 광화문 컴백공연을 하루 앞 둔 20일 서울시 중구 태평로 서울신문사 앞에서 호외로 제작된 서울신문 BTS 특별판을 외국인들과 시민들이 받아가고 있다. 이번 서울신문 특별판은 20일과 공연 당일인 21일에 배포될 예정이다.2026. 3. 20 홍윤기 기자 이미지 확대 방탄소년단(BTS)의 광화문 컴백공연을 하루 앞 둔 20일 서울시 중구 태평로 서울신문사 앞에서 호외로 제작된 서울신문 BTS 특별판을 외국인들과 시민들이 받아가고 있다. 이번 서울신문 특별판은 20일과 공연 당일인 21일에 배포될 예정이다.2026. 3. 20 홍윤기 기자 이미지 확대 방탄소년단(BTS)의 광화문 컴백공연을 하루 앞 둔 20일 서울시 중구 태평로 서울신문사 앞에서 호외로 제작된 서울신문 BTS 특별판을 외국인들과 시민들이 받아가고 있다. 이번 서울신문 특별판은 20일과 공연 당일인 21일에 배포될 예정이다.2026. 3. 20 홍윤기 기자 이미지 확대 방탄소년단(BTS)의 광화문 컴백공연을 하루 앞 둔 20일 서울시 중구 태평로 서울신문사 앞에서 호외로 제작된 서울신문 BTS 특별판을 외국인들과 시민들이 받아가고 있다. 이번 서울신문 특별판은 20일과 공연 당일인 21일에 배포될 예정이다.2026. 3. 20 홍윤기 기자 이미지 확대 방탄소년단(BTS)의 광화문 컴백공연을 하루 앞 둔 20일 서울시 중구 태평로 서울신문사 앞에서 호외로 제작된 서울신문 BTS 특별판을 외국인들과 시민들이 받아가고 있다. 이번 서울신문 특별판은 20일과 공연 당일인 21일에 배포될 예정이다.2026. 3. 20 홍윤기 기자 [속보] 대전 공장 화재…중상 35명·경상 15명 “분양가 상한제 적용 단지 기대”…호반써밋 시흥거모 B1블록 견본주택 공식 오픈 이민석 서울시의원 “아현1구역 정비구역 지정 환영” 서울시의회 바로가기 이미지 확대 방탄소년단(BTS)의 광화문 컴백공연을 하루 앞 둔 20일 서울시 중구 태평로 서울신문사 앞에서 호외로 제작된 서울신문 BTS 특별판을 외국인들과 시민들이 받아가고 있다. 이번 서울신문 특별판은 20일과 공연 당일인 21일에 배포될 예정이다.2026. 3. 20 홍윤기 기자 정연호 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! BTS의 광화문 컴백공연은 언제 열리는가? 20일 21일