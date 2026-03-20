법정에서 만난 오세훈·명태균…吳 “오늘이 법정에서 진실이 가려지는 날”

明, 吳 ‘여론조사비 대납’ 재판 증인 출석
지난해 11월 특검 대질 조사 이후 4개월만
오세훈 서울시장의 ‘여론조사 비용 대납 의혹’ 재판에 정치브로커 명태균씨가 증인으로 출석해 오 시장과 처음으로 법정에서 대면했다.
서울중앙지법 형사합의22부(부장 조형우)는 20일 오 시장과 강철원 전 서울시 정무부시장, 후원자 김한정씨의 정치자금법 위반 혐의 사건 공판을 열고 명씨에 대한 증인신문을 진행했다.
지난 18일 열린 오 시장의 재판에 불출석한 명씨는 이날 증인으로 법정에 나왔다. 두 사람이 대면한 것은 지난해 11월 특검 조사 과정에서 대질 조사를 받은 이후 약 4개월 만이다.
재판 시작 전부터 두 사람은 장외 신경전을 벌였다. 오 시장은 법정에 출석하며 “이들(명태균·강혜경·김태열)은 사기 범죄 집단”이라며 “오늘이 법정에서 진실이 가려지는 날”이라고 강조했고, 명씨는 “내가 어떻게 특검에서 살아남았나. 죄가 없기 때문”이라며 “한 번 봤다, 두 번 봤다고 하는데 식당에서 오 시장 카드가 왜 이렇게 많이 나오나”라고 주장했다.
명씨는 이날 법정에서 2020년 12월 김영선 전 국민의힘 의원 주선으로 오 시장을 처음 만났고, 이후 여론조사를 해주는 대가로 아파트 제공을 약속받았다는 기존 주장을 반복했다. 명씨는 “오 시장을 만나기 싫었지만 김 전 의원이 가자고 해서 갔다”며 “(오 시장이) 대통령 선거에 나오는 줄 알았다”고 진술했다.
김건희 특검팀(특별검사 민중기)이 “오 시장이 2021년 4·7 서울시장 보궐선거를 앞두고 ‘나경원을 이기는 조사가 필요하다’고 말한 사실이 있느냐”고 묻자, 명씨는 “그렇다”고 했다.
明 “吳, 나경원 이기는 조사 필요하다고”
명씨는 이어 오 시장이 강 전 부시장과 상의해 여론조사를 진행하고, 비용은 후원자인 김씨가 부담하는 취지로 자신과 통화했다고 주장했다. 또 2021년 2월 말까지 오 시장과의 관계가 유지됐고, 자신이 오 시장 측에 도움을 줬다는 취지로도 진술했다.
오 시장은 2021년 4·7 서울시장 보궐선거를 앞두고 명씨로부터 총 10회(공표 3회·비공표 7회)에 걸쳐 비공표 여론조사 결과를 받고, 비서실장이던 강 전 부시장을 통해 김씨에게 3300만원 상당의 비용을 대신 내게 한 혐의로 지난해 12월 재판에 넘겨졌다.
반면 오 시장 측은 명씨를 접촉한 뒤 신뢰할 수 없다고 판단해 관계를 끊었고, 명씨 진술은 허위라며 공소사실을 전면 부인하고 있다.
김주환 기자
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