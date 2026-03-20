“국립치의학연구원 부산으로”…부산시, 2026 치의학 전시회 개최

이미지 확대 부산시청 전경. 부산시 제

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부산시는 오는 21, 22일 해운대구 벡스코 제2전시장에서 ‘2026 부산 치의학 전시회’를 개최한다고 20일 밝혔다.이 행사에서는 치의학 관련 기술 전시회와 국제학술대회가 열린다. 디지털 치의학 기술을 공유하고, 기업이 판로를 개척하기 위해 마련했다. 이와 함께 국립치의학연구원 부산 유치를 위한 심포지엄도 함께 열어 부산의 유치 의지를 전국에 알린다.국립치의학연구원 부산 유치를 위한 심포지엄은 개막일 오후 4시부터 권긍록 대한치의학회 회장의 ‘국립치의학연구원 설립의 당위성’을 주제로 한 강연으로 시작한다.오후 5시에 시작하는 개막식에는 전국 치의학계와 시민이 참여해 유치 기원 퍼포먼스를 진행한다. 개막식에는 국회의원, 치의학계 주요 인사 등 90여 명이 참석할 예정이다.치의학 전시회에서는 관련 기업 80여 개사가 참여해 디지털 치과 진료 장비와 진료 시스템 등 최신 기술이 반영된 제품을 선보인다. 부산 치의학 산업 공동 홍보관도 조성해 지역 치과 기공소와 기자재 업체 19개 사가 판로를 개척할 수 있도록 했다.이어 열리는 국제학술대회에서는 대만, 인도 등 7개국 50여명의 전문가가 참여해 최신 치과 진료 기술, 보수 교육 등 28개 학술프로그램 진행한다.부산시 관계자는 “이번 행사는 치의학 산업의 최신 기술과 미래를 확인하고, 국립치의학연구원의 부산 유치 필요성을 전국에 알리는 중요한 계기가 될 것으로 생각한다. 산학연과 의료계의 역량을 결집해 국립치의학연구원이 부산에 들어설 수 있게 하겠다”라고 밝혔다.부산 정철욱 기자