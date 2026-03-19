사회 BTS 공연 D-2, 몰려오는 관광객들 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/03/19/20260319500181 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-03-19 15:33 입력 2026-03-19 15:33 이미지 확대 방탄소년단(BTS) 광화문 공연을 이틀 앞둔 19일 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 한 외국인 관광객이 팔레스타인 국기를 든 채 기념 촬영을 위해 이동하고 있다. 2026.3.19 이지훈 기자 방탄소년단(BTS) 광화문 공연을 이틀 앞둔 19일 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 한 외국인 관광객이 팔레스타인 국기를 든 채 기념 촬영을 위해 이동하고 있다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! BTS 광화문 공연은 며칠 후에 예정되어 있는가? 이틀 후 사흘 후