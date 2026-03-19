BTS 공연 D-2, 몰려오는 관광객들

이미지 확대 방탄소년단(BTS) 광화문 공연을 이틀 앞둔 19일 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 한 외국인 관광객이 팔레스타인 국기를 든 채 기념 촬영을 위해 이동하고 있다. 2026.3.19 이지훈 기자

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방탄소년단(BTS) 광화문 공연을 이틀 앞둔 19일 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 한 외국인 관광객이 팔레스타인 국기를 든 채 기념 촬영을 위해 이동하고 있다.이지훈 기자