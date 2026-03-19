이철우 경북지사, 3선 도전 공식 선언…“지방시대 열겠다”

신공항·100조 투자 ‘경북 대전환’ 프로젝트 제시…“수도권 중심 구조 바꾸겠다”
“지방시대 활짝 열 것”…AI·반도체·이차전지·바이오·원자력 등 육성 의지
이철우 경북도지사가 19일 경북도의회에서 기자회견을 열고 3선 도전을 공식 선언했다.
이 지사는 “경북을 더 크게 도약시키고 대한민국에 지방시대를 활짝 열겠다”며 “경북이 대한민국 미래의 출발점이 되도록 도민들과 함께 만들어가겠다”고 밝혔다.
또 “지금 대한민국은 중대한 전환기에 있으며, 수도권은 과밀과 경쟁 속에서 흔들리고 있고 지방은 소멸의 위기에 직면해 있다”며 “더 늦기 전에 국가 발전의 축을 수도권에서 지방으로 옮겨야 하고 그 시대적 과제를 완수하겠다”고 강조했다.
이 지사는 경북의 미래를 바꿀 핵심 전략으로 ‘경북 대전환 10+1 프로젝트’ 추진을 약속하면서 “단순한 정책이 아닌 경북과 대한민국의 구조를 바꾸는 전략”이라고 설명했다.
통합 신공항과 영일만항 중심으로 한 글로벌 물류체계 구축을 비롯해 ▲대구·경북을 하나의 경제권으로 연결하는 광역교통망 확충 ▲경북 투자청 설립과 100조원 투자 유치 ▲AI를 중심으로 반도체·이차전지·바이오·원자력 등 첨단산업 재설계 ▲북부권까지 첨단산업 기반을 확장하는 균형발전 전략 등을 제시했다.
또 농업의 K-푸드 산업 대전환, 관광·문화·콘텐츠 기반의 ‘먹고 놀고 즐기는’ 일자리 창출, 산불 피해지역 미래형 공간으로 재창조 등을 내걸었다.
이 지사는 소속 정당인 국민의힘 공천 관련 논란에 대한 질문에 “공천하려면 항상 잡음이 있게 마련인데 국민이 납득할 수 있는, 지역민들이 납득할 수 있는 그런 공천이 이뤄져야 한다고 생각한다”고 답했다.
이어 “지역에서 특히 대구가 문제가 되는 것 같은데 대구 지역민들이 이해할 수 있고 합당한 그런 공천이 이뤄져야 한다는 의견을 전달했고 그런 형태로 될 것으로 본다”고 전망했다.
신공항 건설에 대해서는 “신공항을 계획대로 조기에 착공·개항하는 게 중요한 만큼 공공자금관리기금 지원이나 정부가 맡아 해줄 것을 기다리지 말고 대구시와 경북도가 공동 시행 주체가 돼 추진해야 한다”며 “금융권에서 자금을 차입하고 민간 건설사 등이 참여하는 특수목적법인을 만들어 추진해야 한다”고 주장했다.
대구·경북 행정통합과 관련해서는 “통합은 이번에 무산되더라도 새로운 대구시장이 선출되면 2028년 총선 때 통합하자고 제안하겠다”며 “그때 통합이 되면 지역이 발전하는 데 저는 굳이 (통합 단체장을) 안 해도 된다”고 말했다.
이 지사는 오는 20일 선관위에 예비후보로 등록하고 21일 선거사무소 개소식을 할 예정이다.
후원회장은 김석기 국회 외교통일위원장이 맡는다고 이 지사 측은 설명했다.
안동 김상화 기자
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