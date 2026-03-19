김영환 삭발 강행…“나를 컷오프 할 수 있는 사람은 도민뿐”

이미지 확대 삭발하고 있는 김영환 충북지사. 독자 제공.

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국민의힘 공천에서 배제돼 강력 반발하고 있는 김영환 충북지사가 19일 삭발을 강행했다.김 지사는 이날 오전 자신의 페이스북에 “민심은 누구도 막을 수 없다. 나를 컷오프 할 수 있는 사람은 오직 충북도민뿐”이라며 “머리를 자르기 위해 이용원으로 향한다”는 글과 함께 삭발 영상을 올렸다.그는 서울남부지방법원에 공천 배제 효력 정지 가처분 신청도 접수한 상태다.국민의힘 공관위는 지난 16일 김 지사를 컷오프한 후 추가 공천 신청을 받았다. 당이 충북지사 후보로 밀고 있다는 소문이 나돌던 김수민 전 충북도 정무부지사가 접수하며 후폭풍이 거세다.김 지사는 “김수민을 등록시켜 후보를 만드는 야바위 정치를 공관위가 하고 있다”, “동지의 불행을 틈타 배신의 칼을 꽂는 자를 내가 키웠다니 기가 막힌다”, “배신자의 최후를 보게 할 것이다” 등 강도 높은 비판을 쏟아내고 있다.김 전 부지사는 김 지사 발탁으로 1년간 충북도 정무부지사로 근무했다.조길형 전 충주시장은 “공천을 구걸하고 싶지 않다”며 예비후보직을 사퇴했다.청주 남인우 기자