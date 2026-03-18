경북도, 1조 7300억 투입 ‘AI 대전환’…73개 과제 본격 추진

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경북도가 도정 전반과 산업 전 분야에 걸쳐 인공지능 전환(AX, AI-Transformation)을 본격 추진한다.이를 위해 ▲AI 거버넌스 운영 ▲혁신 기반 조성 ▲ AI 대전환 ▲글로벌 AI 기본사회 기여 등 4대 핵심 추진 전략을 설정했다.세부 추진과제로는 대규모 연산이 가능한 민간 협력형 하이퍼스케일 데이터센터 구축, 전주기 AI 융합 인재 양성 체계 마련, 주력 제조산업의 AI 구조 전환, AI 기반 스마트 농업·바이오 육성, AI 기반 재난 안전·복지 통합 관리 등 73개 실천 과제를 마련했다.AI 생태계 조성을 위해서는 우수한 기술을 보유한 지역 강소기업과 스타트업이 성장할 수 있게 돕고, 기업이 필요로 하는 초고성능 컴퓨팅 자원을 지원한다.제조, 농업, 해양수산, 바이오, 에너지, 재난 안전, 복지, 소상공인, 공공행정 등 10대 분야 도정 전 영역에도 AI, 로봇, 정보통신기술을 기반으로 생산성과 품질, 안전성을 획기적으로 혁신해 지역 산업 경쟁력을 강화한다.누구나 생성형 AI를 직접 배우고 사용할 수 있는 AI 라운지를 운영해 생활 속 AI 활용을 확산한다.이와 함께 아시아태평양 AI 센터 유치와 경북이 보유한 산업, 연구, 인프라를 기반으로 APEC 협력 거버넌스를 상설화할 계획이다.도는 원자력 중심의 안정적·대규모 전력 기반(전력 자급률 200% 이상)을 보유해 AI 데이터센터 구축·운영에 유리하고 철강, 자동차부품, 전자 등 제조업 집적으로 축적된 풍부한 산업용 데이터도 활용할 수 있을 것으로 기대한다.포스텍(POSTECH)을 비롯한 우수한 연구·인재 기반과 산업별 대기업과 중·소기업 협력 체계도 강점으로 본다.도는 18일 도청에서 브리핑을 열어 이러한 AI 전환 기본계획을 발표하고 1조 7300억원을 투입해 단계별 사업을 추진한다고 밝혔다.AI 데이터센터 건립 등 민간 자본도 별도로 추가 투입되도록 할 예정이다.공공과 민간이 손잡고 AI 인프라를 우선 조성하고, 테스크포스를 구성해 국비 확보 및 정부 공모사업 유치 등 다각적인 재원 마련 대책도 검토할 방침이다.양금희 경북도 경제부지사는 “4대 전략 73개 과제를 차질 없이 추진해 지역 맞춤형 성장 동력을 확충하고, AI 혁신 선도 거점으로 도약하도록 역량을 집중하겠다”고 말했다.안동 김상화 기자