공항부터 집까지 뒤 밟아 습관 파악…‘부산 항공사 기장 살해’ 수개월간 범행 준비

이미지 확대 항공사 기장 살해 혐의 50대 압송 부산에서 전 직장 동료인 항공사 기장을 흉기로 살해한 혐의를 받는 50대 A씨가 지난 17일 부산 부산진경찰서로 압송되고 있다. 뉴시스

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부산에서 항공사 기장을 살해하고 달아났다가 붙잡힌 50대 A씨가 범행 대상으로 삼은 전 동료 4명을 수개월 동안 몰래 따라다니며 주거지와 생활 습관을 파악하는 등 범행을 준비한 것으로 조사됐다.부산경찰청은 살인 혐의 등을 받는 A씨가 항공사에 근무할 때 동료인 기장 4명을 살해하기로 마음먹고, 수개월 전부터 공항에서부터 이들의 주거지까지 뒤를 따라다닌 정황이 있다고 18일 밝혔다.A씨는 지난 17일 오전 5시 30분쯤 부산 부산진구 한 아파트에서 전 직장 동료인 모 항공사 기장 B씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는다. 이에 앞서 지난 16일 경기도 고양시에서 또 다른 동료 C씨의 목을 졸라 살해하려다 실패하자 달아난 혐의도 받는다.경찰에 따르면 A씨는 지난 17일 오전 4시 48분쯤 B씨가 사는 아파트에 몰래 들어가, B씨가 집에서 나오기를 기다렸다가 범행했다.경찰은 A씨가 B씨 뒤를 밟아 집을 확인하고, 범행 전에 해당 아파트를 여러 차례 찾아간 것으로 파악했다. 이를 통해 B씨가 매일 오전 5시 30분쯤 운동을 하려고 집을 나서는 습관이 있는 것을 A씨가 알게 된 것으로 보고 있다.A씨는 또 범행 후 아파트에서 나올 때 들어갈 때와 다른 옷으로 갈아입어 경찰의 추적을 피하려고도 했다.범행 후 A씨는 대중교통을 이용해 또 다른 전 동료인 기장 D씨를 살해하려고 경남 창원으로 이동했다. 그러나 A씨가 도착한 오전 11쯤에는 C씨가 경찰의 보호를 받고 있던 터라 범행을 실행하지 못한 것으로 조사됐다.경찰은 이날 중 A씨의 구속 영장을 신청하고, 사이코 패스 검사를 진행할 예정이다. A씨의 신상 공개 여부도 검토 중이다.부산 정철욱 기자