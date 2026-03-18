“은퇴자마을 1호 우리가 최적지”… 춘천·원주·경남 유치전 점화

특별법 통과하자 선점 경쟁

춘천·원주,의료 앞세워 공략

경남, 창녕 부곡에 온천 특화

이미지 확대 은퇴자마을의 롤모델로 꼽히는 미국 애리조나 피닉스 근교 선시티. 서울신문 DB

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전국의 지방자치단체들이 공공형 은퇴자마을 유치전에 뛰어들었다. 인구 유입으로 지역경제를 활성화하면서 지역소멸에도 대응하기 위해서다. 한국토지주택공사나 지방공사가 사업을 시행하는 내용을 담은 은퇴자마을(도시) 조성 및 운영에 관한 특별법이 지난달 초 국회를 통과한 뒤 지자체들의 움직임이 빨라지고 있다.강원 춘천시는 은퇴자마을 기본계획 및 타당성 검토 용역에 착수했다고 18일 밝혔다. 시는 용역을 통해 청내 은퇴자마을TF팀이 그린 은퇴자마을의 청사진을 구체화한다는 방침이다. 지난해 7월 신설된 은퇴자마을TF팀은 건설·보건·복지 부서와 춘천도시공사 담당자로 구성됐다.시가 구상하는 은퇴자마을은 주거와 의료, 문화, 복지 기능을 두루 갖춘 복합단지다. 종합병원인 강원대병원과 한림대 성심병원을 대중교통으로 오갈 수 있는 도심 근교 50만㎡ 규모의 부지를 입지로 물색하고 있다. 한성희 시 스마트도시과장은 “전국 1호 은퇴자마을 조성을 향한 첫걸음을 뗐다”면서 “용역을 통해 춘천만의 웰에이징(Well-Aging) 마을 모델을 설계할 것”이라고 설명했다.강원 원주시도 은퇴자마을 유치에 도전장을 냈다. 시는 지난 6개월간 진행한 용역 결과를 토대로 은퇴자 맞춤형 미니 신도시 개발 전략을 수립했다. 지역 내 자산인 첨단의료 인프라와 수도권과의 접근성을 앞세워 국토교통부가 내년 추진할 은퇴자마을 시범사업 공모에서 우위를 점한다는 게 시의 전략이다. 장일현 시 지역개발과장은 “법 제정 전부터 선제적으로 준비해 온 전략을 설득력 있게 제시해 반드시 유치에 성공하겠다”고 전했다.경남도는 지난달 말 국토부와 국회를 찾아 창녕군과 함께 부곡온천 일대를 경남형 웰니스 은퇴자마을로 조성하는 계획을 소개하며 지원을 요청했다. 도는 부곡이 고령층이 선호하는 온천과 파크골프장, 골프장, 국립부곡병원 등의 의료·여가 시설이 잘 갖춰진 점과 대도시인 부산·대구·울산이 1시간대 생활권으로 묶인 점을 경쟁력으로 내세워 유치전을 펴고 있다. 도 관계자는 “부곡이 시니어 주거 혁신의 거점으로 자리매김할 수 있도록 창녕군과 협력해 세부 실행 전략을 마련할 것”이라고 말했다.은퇴자마을 특별법을 발의한 엄태영 의원의 지역구인 충북 제천시·단양군도 유치전에 나설 채비를 서두르고 있다.춘천 김정호 기자