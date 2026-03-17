부산 항공사 기장 살해 50대…울산서 검거

경찰 “계획범죄 가능성 등 집중 수사”

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부산과 경기 고양에서 잇따라 강력범죄를 저지른 50대 남성이 도주 끝에 울산에서 붙잡혔다. 경찰은 계획범죄 가능성을 포함해 사건 전반을 집중 수사하고 있다.부산경찰청은 17일 오후 8시 3분쯤 울산에서 살인 혐의를 받는 A씨를 검거했다고 밝혔다. A씨는 이날 오전 부산에서 항공사 기장을 살해한 뒤 도주한 것으로 파악됐다.A씨는 같은 날 오전 5시 30분쯤 부산 부산진구의 한 아파트에서 동료였던 항공사 기장 B씨를 흉기로 여러 차례 찔러 숨지게 한 혐의를 받고 있다. B씨는 오전 7시쯤 이웃 주민에게 발견돼 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌다.경찰 조사 결과 A씨는 범행 직후 현장을 빠져나와 차량 등을 이용해 다른 지역으로 이동한 것으로 알려졌다. 이후 행방을 추적하던 경찰은 울산에서 A씨의 위치를 특정하고 긴급 검거에 나섰다.특히 A씨는 부산 범행에 앞서 경기도 고양시에서도 또 다른 범행을 저지른 것으로 확인됐다. 전날 오전 4시 30분쯤 고양시 일산서구의 한 주거지에서 전 직장 동료 C씨를 뒤에서 공격해 목을 조르는 등 살해를 시도한 혐의다.당시 피해자 C씨는 강하게 저항해 현장을 벗어나며 추가 피해를 막았고, 곧바로 112에 신고했다. 경찰은 이 사건과 부산 살인 사건 사이의 연관성과 범행 동기를 함께 들여다보고 있다.경찰은 A씨가 사전에 범행 대상을 정했는지, 개인적 원한이나 직장 내 갈등이 있었는지 등을 중심으로 수사를 확대할 방침이다. 또 범행 도구의 준비 과정과 이동 경로 등을 분석해 계획범죄 여부도 확인하고 있다.검거 당시 A씨는 별다른 저항은 하지 않은 것으로 전해졌다. 경찰은 A씨를 상대로 정확한 범행 경위와 동기를 조사한 뒤 구속영장을 신청할 예정이다.잇따른 강력범죄에 지역 사회 불안이 커지면서 경찰은 유사 범죄 예방을 위한 순찰과 대응을 강화하고 있다.한상봉 기자