대구 놀이터 초등생 ‘소총탄’ 날벼락에… 육군, 사격훈련 전면 중지

전날 대구 놀이터서 초등생 소총탄에 맞아

병원 치료 이후 귀가…생명 지장 없어

군 당국 “사고 경위 조사…치료비 지원”

이미지 확대 육군 사격훈련 육군 예비군들이 사격을 하고 있다. 사건과는 관련 없음. 서울신문DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대구의 한 놀이터에서 초등학생이 소총탄 탄두에 맞아 다치는 사고가 발생하자 육군이 모든 부대에 개인화기 사격훈련을 전면 중지했다.17일 군 당국에 따르면 육군은 모든 사격훈련장에 대한 안전점검과 위험성을 평가하고 취약 분야 보완 등 후속 조치를 한 뒤 사격 훈련 재개 시점을 판단할 계획이다.전날 오후 4시 3분쯤 대구 북구 도남동의 한 놀이터에 소총탄 탄두가 날아와 초등학생 A양이 목 아래 부위를 다치는 사고가 났다. A양은 인근 병원으로 옮겨져 몸에 박힌 탄두를 제거한 뒤 귀가했으며 생명에 지장은 없는 것으로 알려졌다.사고가 난 놀이터에서 직선거리로 1.4㎞가량 떨어진 곳에 군부대 사격장이 있으며 당시 개인화기 사격 훈련이 실시된 것으로 파악됐다. 1995년 조성된 이 사격장에는 표적 후방에 피탄지 방호벽 등 안전시설이 갖춰져 있어 이전에 확인된 사고 사례는 없다.훈련에는 K2 소총에 쓰이는 5.56㎜ 보통탄이 사용됐다고 한다. 해당 탄약의 유효사거리는 460m이며, 최대사거리는 2.65㎞에 달한다.이에 육군수사단은 사고 현장 감식과 폐쇄회로(CC)TV 확인, 목격자 진술 등을 종합해 정확한 사고 경위를 파악하고 있다. 이와 함께 피해 아동에 대한 치료비 지원과 국가 배상 절차에 따른 보상에도 나설 계획이다.군 관계자는 “병원 치료 중 상처 부위에 박힌 탄두가 확인됐다”며 “당일 인근 사격장에서 사격훈련이 진행됐고, 이 훈련과의 연관성을 군에서 면밀히 조사 중”이라고 말했다.대구 민경석 기자