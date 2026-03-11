진교훈 서울 강서구청장, 정비사업 현장 64곳 찾는다

오는 13일부터 사흘간 정비사업·모아타운 등 64곳
진교훈 서울 강서구청장이 11일부터 오는 13일까지 사흘간 지역에서 추진 중인 정비사업 현장 64곳을 찾아 추진 현황을 점검한다.
강서구에 따르면 진 구청장은 점검 첫날인 이날 화곡6동 957-1 일대 모아타운 현장을 시작으로 등촌동, 염창동 등 지역 곳곳에서 진행 중인 정비사업지 23곳을 방문했다.
모아타운부터 재개발·재건축, 청년주택, 리모델링 사업 등 다양한 정비사업의 추진 상황을 점검하기 위해서다. 그는 오는 13일까지 현장에서 주민들을 위한 대안책을 찾겠다는 구상이다.
진 구청장은 골목 곳곳을 걸어 다니며 원도심의 주거 환경을 확인하고 주민 불편 사항도 점검했다.
화곡동 961-33 일대 언덕길을 오른 그는 “경사가 가팔라 평상시뿐만 아니라 눈이나 비가 내릴 경우 주민 안전이 위협받을 수 있다”며 현장에서 보행자 안전 확보 방안을 지시했다.
이어 주택 담벼락이 공개 녹지와 맞닿아 있어 폭우 시 무너질 우려가 있는 곳도 세밀히 살폈다.
즉석에서 주민이나 정비사업 추진위원회 관계자 등을 만나 주거 환경 개선을 요구하는 목소리도 경청했다.
한 주민이 “우리도 좋은 집, 넓은 집에서 살 수 있게 도와달라”고 말하자, 진 구청장은 건물 노후도와 정비사업 추진 현황 등을 확인한 뒤 정비사업 지원 방안을 안내하기도 했다.
진 구청장은 “주거 환경 개선은 곧 강서구민의 삶의 질 향상으로 연결된다”면서 “지역 곳곳에서 추진 중인 정비사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 행정적 지원에 빈틈이 없도록 하겠다”고 밝혔다.
김주연 기자
