한밤 SNS 라방에서 28억원 ‘짝퉁’ 판매한 일가족 검거… 7300여점 압수

이미지 확대 창고에 보관돼 있던 모조품. 충남경찰청 제공

이미지 확대 경찰이 압수한 모조품. 충남경찰청 제공

심야 시간 사회관계망서비스(SNS) 라이브 방송을 통해 명품 ‘짝퉁’을 지난 1년간 28억 원 상당 판매한 일가족이 경찰에 붙잡혔다.충남경찰청 형사기동대는 상표법 및 부정경쟁방지법 위반 혐의로 30대 A씨와 남편 B씨, A씨 부모 등 일가족 4명을 조사 중이라고 11일 밝혔다.경찰에 따르면 이들은 지난해 1월부터 1년간 심야 시간에 틱톡과 유튜브 등의 라이브 방송을 통해 루이뷔통, 디올 등 명품 위조 상품을 28억 원 상당 판매한 혐의를 받는다.경찰은 천안에 위치한 이들의 보관 창고를 급습해 라이브 방송 중이던 이들을 현행범 체포하고 보관돼 있던 정품 기준 약 200억 원 상당의 모조품 7300여 점을 압수했다.이들은 지인으로부터 위조 상품을 대량 납품받았으며 A씨는 라이브 방송 판매를, B씨는 물품 배송을, 부모는 물품 판매 보조를 담당했다고 경찰은 설명했다.경찰은 위조 상품을 납품한 곳에 대한 수사도 이어갈 방침이다.경찰 관계자는 “거래 질서를 교란하며 소비자 권익을 침해하는 중대 범죄인 위조 상품 수사를 강화하겠다”고 말했다.천안 이종익 기자