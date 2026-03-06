사회 [포토] ‘강렬한 리듬’ 댄서의 무대 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/03/06/20260306800004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-06 13:55 입력 2026-03-06 13:55 1/ 10 이미지 확대 열정의 댄서6일 인천 중구 파라다이스시티에서 열린 ‘2026년 코리아오픈 댄스스포츠’ 대회에서 참가 선수들이 경기를 펼치고 있다. 2026.3.6 연합뉴스 이미지 확대 열정의 댄서6일 인천 중구 파라다이스시티에서 열린 ‘2026년 코리아오픈 댄스스포츠’ 대회에서 참가 선수들이 경기를 펼치고 있다. 2026.3.6 연합뉴스 이미지 확대 강렬한 리듬속에서6일 인천 중구 파라다이스시티에서 열린 ‘2026년 코리아오픈 댄스스포츠’ 대회에서 참가 선수들이 경기를 펼치고 있다. 2026.3.6 연합뉴스 이미지 확대 정열의 스포츠댄스6일 인천 중구 파라다이스시티에서 열린 ‘2026년 코리아오픈 댄스스포츠’ 대회에서 참가 선수들이 경기를 펼치고 있다. 2026.3.6 연합뉴스 이미지 확대 정열의 스포츠댄스6일 인천 중구 파라다이스시티에서 열린 ‘2026년 코리아오픈 댄스스포츠’ 대회에서 참가 선수들이 경기를 펼치고 있다. 2026.3.6 연합뉴스 이미지 확대 열정의 댄서6일 인천 중구 파라다이스시티에서 열린 ‘2026년 코리아오픈 댄스스포츠’ 대회에서 참가 선수들이 경기를 펼치고 있다. 2026.3.6 연합뉴스 이미지 확대 2026년 코리아오픈 댄스스포츠6일 인천 중구 파라다이스시티에서 열린 ‘2026년 코리아오픈 댄스스포츠’ 대회에서 참가 선수들이 경기를 펼치고 있다. 2026.3.6 연합뉴스 이미지 확대 ‘우아하게’6일 인천 중구 파라다이스시티에서 열린 ‘2026년 코리아오픈 댄스스포츠’ 대회에서 참가 선수들이 경기를 펼치고 있다. 2026.3.6 연합뉴스 이미지 확대 정열의 스포츠댄스6일 인천 중구 파라다이스시티에서 열린 ‘2026년 코리아오픈 댄스스포츠’ 대회에서 참가 선수들이 경기를 펼치고 있다. 2026.3.6 연합뉴스 이미지 확대 ‘우아하게’6일 인천 중구 파라다이스시티에서 열린 ‘2026년 코리아오픈 댄스스포츠’ 대회에서 참가 선수들이 경기를 펼치고 있다. 2026.3.6 연합뉴스 6일 인천 중구 파라다이스시티에서 열린 ‘2026년 코리아오픈 댄스스포츠’ 대회에서 참가 선수들이 경기를 펼치고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이번 대회가 개최된 도시는 어디인가? 인천 서울